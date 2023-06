“Hotgirl” Tina Dương bị tuyên phạt 11 năm tù

Chiều 9/6, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với bị cáo Ninh Thị Vân Anh (còn gọi Tina Dương, SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang), mức án 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng mức án mà bị cáo phải thi hành là 11 năm .

Ninh Thị Vân Anh tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Thuận, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện cho Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt (ở TP HCM) thuê ô tô tự lái và yêu cầu lái xe ra giao tại TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Sau thỏa thuận, công ty cử người lái ô tô (biển số 51H - 242.74) từ TP.HCM đến TP Phan Thiết làm hợp đồng thuê xe thời hạn 3 tháng (24/1 - 24/4/2022) và giao xe, giấy tờ liên quan cho Vân Anh. Vân Anh đã trả tiền thuê xe tháng đầu cùng chi phí giao xe cho Công ty Gia Đình Việt là 50 triệu đồng và sử dụng xe đi lại.

Đến ngày 24/4/2022, hết hợp đồng thuê xe, nhân viên công ty đã nhiều lần liên lạc với Vân Anh yêu cầu trả lại xe, nhưng cô gái này cố tình trốn tránh không trả xe và cũng không trả tiền thuê xe 2 tháng còn lại.

Tháng 5/2022, Vân Anh lái xe ra Ninh Bình và rủ một người bạn mở cửa hàng bán trái cây. Thời điểm này, Vân Anh mua trả góp 2 sim điện thoại số đẹp của một người ở tỉnh Hải Dương với giá 500 triệu đồng.

Để có tiền đầu tư bán trái cây và trả góp sim điện thoại, Vân Anh bán ô tô biển số 51H - 242.74 cho anh H. (TP. Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Sau khi làm hợp đồng mua bán, anh H. đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng.

Tiếp đó, Vân Anh về TP HCM, lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô biển số 51H - 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra Ninh Bình giao cho anh H. tạo lòng tin và nói dối rằng đang chờ người thân đi công tác về làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Đến tháng 7/2022, do thiếu nợ nhiều người nên Vân Anh rời khỏi Ninh Bình về lại TP HCM và đến TP. Phan Thiết sinh sống. Trước những lùm xùm trên mạng xã hội và tố giác của công dân, công an địa phương đã mời cô gái này lên làm việc.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh về hai tội danh trên. Tina Dương đã trả 300 triệu đồng cho Công ty Gia Đình Việt và trả cho anh H. 360 triệu đồng. Hiện cả hai bị hại trong vụ án đã làm đơn giảm nhẹ hình phạt cho nữ bị can.

Tại phiên xử, bị cáo Ninh Thị Vân Anh đã thành khẩn khai báo và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về chăm sóc mẹ già. Cũng tại phiên xử, bị hại là anh H (Hà Nội) đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Với số tiền 30 triệu đồng mà bị cáo Ninh Thị Vân Anh chưa bồi thường, anh H không yêu cầu bị cáo phải bồi thường do hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và tình tiết diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ninh Thị Vân Anh mức án nêu trên.