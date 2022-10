Cô dâu siêu lừa Tina Dương và giọt nước mắt muộn màng

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ninh Thị Vân Anh (hay còn gọi Tina Dương, 27 tuổi, quê Bắc Giang) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Có một chi tiết được nhiều người chú ý và quan tâm khi cơ quan chức năng tra tay Dương và còng số 8, bị can này đã òa khóc và tỏ ra ân hận về những việc mình đã làm. Tuy nhiên, những giọt nước mắt này đã quá muộn màng. Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan điều tra Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến đơn tố giác Vân Anh khi thuê chiếc ô tô tự lái rồi đem bán cho người khác. Việc khởi tố được đưa ra sau khi Công an TP Phan Thiết có kết quả định giá ôtô biển số 51H-24274 có giá trị trên 500 triệu đồng nên thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận. Do đó, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền. Khi nhân viên công ty giao xe, Vân Anh đã đọc hợp đồng, ký nhận xe và giấy tờ liên quan (bản photo công chứng). Cô gái cũng trả tiền thuê xe 3 tháng là 45 triệu đồng cùng chi phí 5 triệu đồng đem xe ra Phan Thiết giao. Tuy nhiên, đến ngày 24/4, hết hợp đồng, công ty cho thuê xe nhiều lần liên hệ yêu cầu trả xe nhưng Vân Anh không trả và cố tình trốn tránh. Tháng 6/2022, cô gái điều khiển xe ô tô thuê chạy đến TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) mở cửa hàng bán trái cây. Do cần vốn, Vân Anh đã bán xe thuê cho anh H (TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng, đã chuyển trả trước 390 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Vân Anh đã đặt làm giả giấy đăng ký xe, đưa cho anh H. và nói chờ chủ xe đi công tác về sẽ làm giấy tờ và sang tên cho H. Đến ngày hẹn làm thủ tục chuyển nhượng và sang tên chủ xe, anh H. nhiều lần liên lạc nhưng Vân Anh né tránh. Làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, Ninh Thị Vân Anh đã khai nhận hành vi của mình. Công an TP Phan Thiết cho biết, hiện Vân Anh không còn khả năng trả số tiền đã nhận là 390 triệu đồng cho anh H. Đơn vị cũng đã đến TP Ninh Bình thu giữ chiếc xe tang vật đưa về Bình Thuận để phục vụ điều tra và định giá tài sản là 774.285.345 đồng. Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố Tina Dương 'dàn dựng', lừa hàng loạt người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Những người tố cáo cho rằng, cô gái này đóng vai là tiểu thư sống sang chảnh, dùng đồ hiệu, đi xe đắt tiền, bản thân đang kinh doanh lớn ở nhiều lĩnh vực, từ đó tạo lòng tin của nhiều người, rủ họ làm ăn và chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, bản thân cô gái từng lên tiếng phủ nhận cáo buộc lừa đảo 17 tỷ đồng. Sự thật, Anna Dương, Tina Dương là Ninh Thị Vân Anh, quê ở xã Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang. Cô gái không phải con đại gia như đã từng “phông bạt”. Ngôi nhà gia đình Vân Anh ở Bắc Giang là căn nhà 2 gian cấp 4 lợp mái tôn, trong nhà chỉ có vài chiếc giường cũ và chiếc quạt điện. Bố mẹ Vân Anh đã ly hôn và hiện bố đang sống cùng xã chứ không phải đi tù như cô gái từng thú nhận. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Video: Khoảnh khắc “Hot girl Bắc Giang Tina Dương” òa khóc khi bị bắt.

