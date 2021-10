Hỗn chiến chết người trước KDL Đồi Rồng: Cty bảo vệ Trung Thành liên đới?

Trước đó, vào lúc 16h15 ngày 20/10/2021, tại khu vực cổng ra vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn, thành phổ Hải Phòng) xảy ra vụ hai nhóm nam thanh niên dùng dao kiếm, gậy gỗ, gậy bóng chày xô xát đánh nhau.

Hậu quả khiến anh Lê Văn Trưởng (sinh năm 1986, nơi cư trú: Thôn 2, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) bị tử vong. Bốn người bị thương gồm: Đào Nam Ninh (sinh năm 1986, nơi cư trú, Khu 10, phường Phổ Yên, thành phố Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), Lò Văn Hải (sinh năm 1989, nơi cư trú huyện Mường La, tỉnh Sơn La), Phạm Văn Tuân (sinh năm 1989, nơi cư trú Phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) và Đinh Xuân Quân (sinh năm 1985, nơi cư trú: Tổ dân phố 5, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Cả 4 người bị thương đã được cấp cứu và không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhóm đối tượng vào công trường khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thu mua phế liệu (sắt vụn) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm bảo vệ của Công ty Trung Thành (bảo vệ vòng ngoài Khu du lịch).

Cơ quan Công an xác định có tất cả hơn 20 người tham gia hỗn chiến, trong đó quá nửa là nhân viên của Công ty Bảo vệ Trung Thành. Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng triệu tập những đối tượng này để điều tra làm rõ vụ việc. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã niêm phong 3 chiếc ô tô tại hiện trường vụ án.