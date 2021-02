Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng đoàn công tác của Bộ có mặt tại sân bay tiếp nhận lô vaccine đầu tiên về Việt Nam.



Số lượng vaccine trên ược vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam và dự kiến sẽ ưu tiên tiêm cho những đối tượng có nguy cơ cao, với khoảng hơn 50.000 người, mỗi người tiêm 2 mũi. Ngay trong chiều nay, Bộ Y tế sẽ họp khẩn về việc kiểm định chất lượng và dự kiến các phương án sẽ tiêm cho những đối tượng có nguy cơ cao.

Hơn 117.000 liều vaccine COVID-19 đầu tiên đã về Việt Nam. Ảnh: VGP

Trước đó, Bộ Y tế vừa công bố hơn 18,3 triệu người thuộc 11 nhóm đối tượng được tiêm vaccine COVID-19, theo mức độ ưu tiên tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn vaccine hạn chế hiện nay. Trong đó, nhân viên y tế và nhân viên tham gia phòng chống dịch (Ban chỉ đạo các cấp, nhân viên của các khu cách ly, phóng viên...) được ưu tiên hàng đầu.

Lô vaccine về hôm nay nằm trong số 30 triệu liều mà Việt Nam đặt Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam VNVC mua. Ngoài ra, Liên minh vaccine toàn cầu COVAX sẽ viện trợ cho Việt Nam khoảng 4,9 triệu liều vaccine cũng của AstraZeneca trong quý 1 và 2 này; trong quý 3 sẽ có thêm khoảng 30 triệu liều.

Trước đó, ngày 1/2, Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch. Vaccine này đã được cấp phép lưu hành một năm hoặc nhập khẩu có điều kiện tại Philippines, Thái Lan, Anh, Việt Nam và một số quốc gia khác.

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca, do AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford nghiên cứu, phát triển. Vaccine được điều chế dựa trên công nghệ vector virus, sử dụng virus cảm cúm vô hại từ tinh tinh. Hiệu quả bảo vệ của vaccine dao động 62-90%, tùy thuộc vào liều tiêm.

VNVC hiện là công ty đầu tiên có vaccine COVID-19 và là đơn vị duy nhất được AstraZenca lựa chọn phân phối vaccine với số lượng lớn tại Việt Nam. Tháng 1/2021, Công ty được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu - nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản vaccine, sinh phẩm ở điều kiện lạnh 2-8 độ C, vaccine, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện âm sâu (âm 40 đến âm 86 độ C). Hiện, Công ty có 3 kho lạnh âm 86 độ C ở TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội có thể bảo quản 3 triệu liều vaccine COVID-19 tại một thời điểm.

Đối với vaccine “make in Vietnam”, ngày 24/2, Học viện Quân y cung đã bắt đầu sàng lọc từ 50-100 tình nguyện viên để tham gia vào giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax của Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen. Mũi tiêm thử nghiệm đầu tiên của Nano Covax trong giai đoạn 2 dự kiến diễn ra vào ngày mai, 26/2.

