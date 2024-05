Học sinh không được liên hoan và loạt lùm xùm liên quan quỹ phụ huynh

Mẹ không đóng 100.000 đồng quỹ hội phụ huynh: Mạng xã hội đang xôn xao chuyện một người mẹ không đóng quỹ phụ huynh nên con không được dự liên hoan lớp, phải ngồi nhìn các bạn ăn, uống. Thông tin gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn với hàng chục nghìn lượt tương tác. Theo trường Tiểu học Gia Lương thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, sự việc xảy ra ở lớp 1C của trường, hôm 24/5. Trước đó, ban đại diện phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã gửi thông báo lên nhóm Zalo về kế hoạch liên hoan cuối năm. Được nhiều phụ huynh đồng thuận, các bên thống nhất tổ chức tiệc nhẹ với bánh gato, kẹo bánh khác và một phần ăn nhanh. Với phần ăn này (đùi gà kèm xúc xích và khoai tây chiên), phụ huynh chuẩn bị 31 suất, dù lớp có 32 học sinh. Lý do là một gia đình không có ý kiến trên nhóm. Tại buổi tiệc, học sinh này vẫn được ăn bánh, kẹo, nhưng không có suất đùi gà riêng. Sở GD&ĐT cho biết đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Gia Lộc chỉ đạo trường Tiểu học Gia Lương làm việc với phụ huynh để được chia sẻ, thông cảm; tổ chức rút kinh nghiệm chung về mặt quản lý, tránh để xảy ra sự việc tương tự. Quỹ phụ huynh dự kiến chi 5 đám cưới, 10 đám tang: Tháng 11/2023, trên mạng xã hội xôn xao với 10 khoản dự kiến chi, tổng gần 170 triệu đồng của ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Bảng dự kiến chi tạo ý kiến xôn xao vì đa số các khoản chi không hướng đến nguời học. Cụ thể, dự kiến thu 150.000 đồng/học sinh. Với 1.130 học sinh, dự kiến tổng thu 169,5 triệu đồng. Trong đó dự kiến chi mừng đám cưới cán bộ giáo viên 500.000 đồng/đám, dự kiến 5 đám là 2,5 triệu đồng. Chi đám hiếu của bố mẹ giáo viên, phụ huynh học sinh 700.000 đồng/đám, dự kiến 10 đám, 7 triệu đồng. Bà Đào Thị Thúy Hà, hiệu trưởng Trường THPT Tam Đảo xác nhận bảng dự kiến thu chi trên do trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường xây dựng trước đợt họp phụ huynh đầu năm. "Nhà trường luôn yêu cầu hội phụ huynh phải thu và chi quỹ hội cha mẹ học sinh theo thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời điểm hiện tại chúng tôi chưa thấy ban đại diện cha mẹ học sinh trường báo cáo chi bất cứ khoản nào. Năm nay ngày 20-11 chúng tôi cũng yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh trường không chi quà cho giáo viên", bà Hà cho biết. Con 2 tuổi bị dọa phải chuyển trường nếu mẹ không đóng quỹ lớp 400 nghìn đồng: Tháng 10/2023, mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một mẹ có con học lớp mầm non 2 tuổi chia sẻ về việc phải đóng khoản quỹ lớp được cho là "bất hợp lý". Chủ tài khoản Facebook Mộc Miên chia sẻ trong bài viết: Em không đồng ý đóng quỹ. Đây là khoản thu ngoài do phụ huynh tự đứng lên đề xuất thu, còn tất cả các khoản thu, quỹ nhà trường quy định em đã đóng đầy đủ...Người mẹ này cho biết, bản thân được mời vào nhóm Zalo của lớp, trong đó mọi người đang triển khai thu khoản quỹ lớp với số tiền 400 nghìn đồng. Người mẹ chia sẻ bản thân công việc chưa ổn định, tiền học của con (mỗi bé 2,7 triệu) là do ông bà hỗ trợ nên khoản quỹ 400 nghìn đồng là số tiền không nhỏ với chị. Đáng chú ý, người mẹ bức xúc, có phụ huynh trong nhóm nói nếu bản thân không đồng ý đóng quỹ thì con có thể phải chuyển lớp hoặc thậm chí chuyển trường. Còn nếu nhất định không chuyển thì đồng nghĩa với việc con sẽ phải "ra rìa". Bài viết sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều người theo 2 luồng ý kiến. Đa số mọi người tỏ thái độ bức xúc vì cho rằng đó là khoản quỹ đóng ngoài, tùy thuộc vào kinh tế mỗi gia đình chứ không phải bắt buộc. Hiệu trưởng bị phê bình vì Quỹ Phụ huynh dự chi 500 triệu đồng: Tháng 9/2023, một số phụ huynh Trường THCS Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội phản ánh về việc nhận được bản dự thu-chi kinh phí hoạt động của Ban Đại diện Cha mẹ Học sinh năm học 2023-2024 có những khoản bất hợp lý với tổng số tiền dự chi khoảng 500 triệu đồng khiến dư luận xôn xao. Chiều 29/9/2023, UBND huyện Thanh Trì đã có văn bản chỉ đạo phê bình Hiệu trưởng Trường THCS Tứ Hiệp, đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc tổ chức vận động quỹ Hội Cha mẹ học sinh. Huyện Thanh Trì cũng yêu cầu nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh dự kiến lại các nội dung được chi theo đúng quy định tại Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT, Quyết định 51/2013 của UBND thành phố Hà Nội; tổ chức họp Ban Đại diện cha mẹ học sinh các lớp để công khai, thống nhất, tạo sự đồng thuận với cha mẹ học sinh trước khi thực hiện. Từ chối đóng tiền tự nguyện, người mẹ bị lăng mạ, tẩy chay: Tháng 9/2020, trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh xôn xao bàn tán câu chuyện một người mẹ bị thóa mạ trong nhóm trao đổi chung của lớp vì từ chối đóng khoản tiền tự nguyện do hội phụ huynh đưa ra. Người mẹ này có con trai đang học lớp 10 tại Trường THPT Trương Định, Hà Nội. Theo phản ánh của vị phụ huynh này, trong buổi họp đầu năm, hội phụ huynh của lớp đề nghị mỗi phụ huynh đóng 1,5 triệu đồng tiền quỹ. Tuy nhiên, một số phụ huynh đã phản đối vì cho rằng số tiền này quá cao. Vì thế, hội đã đi đến thống nhất sẽ thu tiền quỹ là 700.000 đồng. Trong số các khoản được hội phụ huynh liệt kê, phụ huynh này cho rằng có những khoản không đúng với những tiêu chí dành cho học sinh của lớp,... Người mẹ này cũng đã xin giải trình nhưng không nhận được câu trả lời. Vì vậy, chị từ chối tham gia đóng góp vào quỹ này, mà chỉ đóng 237.000 đồng (bao gồm 100.000 tiền photo và 137.000 cho tiền sinh hoạt lớp). Tuy nhiên, con chị lại bị các bạn trêu chọc vì “chỉ đóng hơn 200.000 tiền quỹ”. Phản ánh tới ban phụ huynh, chị yêu cầu nếu 137.000 không để làm gì thì sẽ lấy lại. Chị cũng từ chối các hoạt động tập thể dùng đến tiền quỹ không phải do nhà trường tổ chức. Trước phản hồi này, phụ huynh nói trên đã bị xóa tên khỏi nhóm chung của lớp, đồng thời bị nhiều phụ huynh khác lăng mạ, mỉa mai. Ông Lê Việt Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định cho biết, ngày 29/9, nhà trường đã nhận được đơn thư phản ánh do vị phụ huynh này gửi tới và cho biết: “Trên tinh thần luôn đồng hành cùng phụ huynh, học sinh, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận những phản ánh, từ đó sẽ có hướng giải quyết cụ thể”. Học sinh T.A có nghỉ học một ngày, nhưng sau khi được động viên bởi các cô giáo, em đã quay trở lại lớp học tập bình thường. >>> Xem thêm video: Phụ huynh xoay xở tìm nơi trông con mùa dịch. Nguồn: VTV 24.

