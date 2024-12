3 lữ đoàn Ukraine phản công ở Kursk, quân Nga tiến đánh từng mét

Ở khu vực Kursk của Nga đã có tuyết rơi, có nghĩa là mặt đất không còn xa để đóng băng hoàn toàn, đồng thời cũng có nghĩa là Quân đội Nga (RFAF) đang ngày càng tiến gần hơn đến một cuộc tấn công mùa đông quy mô lớn. Vào thời điểm quan trọng này, Quân đội Ukraine (AFU) vốn đang thiếu hỏa lực và quân số trầm trọng, dù không những không giữ vững được vị trí của mình, nhưng họ vẫn chủ động phát động một cuộc phản công lớn. Mục tiêu của AFU là phong tỏa điểm xuất phát tiến công mùa đông và cuộc hành quân của lực lượng cơ giới RFAF. Theo trang Forbes của Mỹ, vào ngày 4/12, ít nhất 3 đơn vị của Quân đội Ukraine gồm Lữ đoàn xe tăng số 17, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 và Lữ đoàn xung kích đường không số 80 đã tiến quân về phía làng Darino tới làng Nikolaevo-Darino, nằm ở sườn phía tây của khu vực Kursk chiếm đóng, gần biên giới Nga-Ukraine, bằng cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn. Đánh giá từ đoạn video bị lộ, ít nhất một xe tăng Leopard 2A6 của Lữ đoàn xe tăng 21 của Quân đội Ukraine đã mang theo hệ thống tác chiến điện tử, dẫn đầu tấn công vào làng Darino; một số xe tăng T-64 và T-72 của Lữ đoàn 17 và 21 cũng theo sát phía sau. Vào thời điểm quan trọng này, nhiều UAV FPV điều khiển bằng cáp quang của RFAF đã lao xuống và tiêu diệt ít nhất một xe tăng Leopard 2A6 của AFU. Sau khi xe tăng Leopard 2A6 bị UAV FPV của Nga đánh trúng, 3 xe tăng Ukraine phía sau đã bỏ chạy. Chiếc xe tăng Leopard 2A6 đang bốc cháy và kíp xe trốn trong một ngôi nhà gần đó, trước khi chiếc UAV FPV thứ hai đến và tiếp tục tấn công chiếc Leopard 2A6 lần nữa. Sau đó, các xe chiến đấu bọc thép của Lữ đoàn xung kích đường không 80 Ukraine đã tới và bắn trả, tiêu diệt ít nhất 2 xe chiến đấu nhảy dù BMD của Lữ đoàn tấn công đường không số 83 của Nga. Cuối cùng, nhóm tấn công AFU tấn công đột phá vào làng Darino đã bị lính dù và pháo binh RFAF đánh bại. Làng Darino vẫn nằm trong tay RFAF, quân Ukraine phải rút lui về phía nam ngôi làng. Tuy nhiên, lực lượng AFU đột phá vào làng Nikolaevo-Darino nằm sát đường biên giới, dường như đã chiếm lại được phần lớn ngôi làng. Tiếp sau đó, RFAF cũng tiến hành phản công vào Nikolaevo-Darino, tình hình hiện tại trong làng vẫn chưa rõ ràng. Một số nguồn tin cho biết, ngôi làng vẫn đang trong tình trạng cận chiến. Điều đáng nói là để thực hiện cuộc phản công này, AFU đã phải điều động Lữ đoàn xe tăng 21 từ gần biên giới giáp với quận Glushkovsky của Nga, cách đó hơn 30 km. Điều này dường như cho thấy xe tăng của Quân đội Ukraine đã bị tổn thất nghiêm trọng; do vậy để tấn công hai ngôi làng này, AFU cần phải điều động xe tăng của ba lữ đoàn cùng nhau. Mặt khác, AFU muốn chiếm làng Darino bất chấp tổn thất, điều đó cho thấy ngôi làng này rất quan trọng đối với AFU ở Kursk. Đánh giá từ bản đồ chiến sự Liveuamap của Quân đội Mỹ, làng Darino nằm ở sườn tây của tuyến phòng thủ khu vực Kursk do Quân đội Ukraine kiểm soát. Tuyến phòng thủ này bao gồm bốn ngôi làng chạy dọc sông Snagot, từ Nikolaevo-Darino ở phía nam, giáp tỉnh Sumy của Ukraine, cuối cùng là Tolstyi Lug ở phía bắc. Do con sông Snagot chảy qua bốn ngôi làng này, nên Quân đội Ukraine đã dựa vào bốn ngôi làng này cộng với con sông Snagot để xây dựng tuyến phòng ở sườn phía tây theo hướng tấn công của họ vào Kursk. Con sông này đã hạn chế hoạt động của quân cơ giới Nga. Tuy nhiên ở phía nam sông Snagot, có một con đập bắc qua sông ở làng Darino, giúp quân cơ giới Nga đi qua một cách thuận lợi. Chỉ cần RFAF kiểm soát chặt chẽ nơi này, sau khi mặt đất hoàn toàn đóng băng, làng Darino sẽ trở thành đầu cầu quan trọng, trong cuộc tấn công mùa đông của Nga. Ngoài ra, giao tranh ác liệt đã nổ ra ở phía nam khu vực làng Novovanovka, ngôi làng này đã trở thành vật cản cho cuộc hành quân về phía đông và phía nam của RFAF, bởi ngôi làng này nằm gần giao lộ của các tuyến đường cao tốc phía đông và phía nam. Mặc dù Quân đội Nga đã tiến thành công vài km về phía nam từ làng Zelenyi Shlyakh dọc theo đường cao tốc 38K-030, nhưng AFU ở phía nam Novovanovka vẫn có thể đe dọa làng Zelenyi Shlyakh và thường xuyên tấn công ngôi làng bằng hỏa lực mạnh, khiến việc di chuyển về phía nam qua làng Novovanovka bị hạn chế. Theo kênh Telegram Oleg Tsarev, Quân đội Nga phớt lờ sự kháng cự ngoan cố của quân Ukraine và liều lĩnh đẩy mạnh tiến công về phía đông làng Novovanovka, chiến đấu từng mét. Bất cứ khi nào quân Nga chiếm được một số vị trí, quân Ukraine sẽ tiến hành phản công. Trong đợt phản công mới đây, Quân đội Ukraine đã sử dụng cả xe tăng Leopard 2A6 và xe chiến đấu bộ binh Bradley phản công, với sự phối hợp của hai nhóm xung kích, cố gắng chiếm lại vị trí vừa bị quân Nga chiếm đóng. Tuy nhiên đợt tiến công này gặp phải sự bao vây từ UAV FPV và pháo binh của RFAF, khiến tất cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh đều bị phá hủy, 10 binh sĩ AFU thiệt mạng. Ukraine cho rằng, RFAF về cơ bản đã từ bỏ việc sử dụng xe tăng và xe bọc thép để đột phá vào trận địa Ukraine và bắt đầu dựa vào bộ binh để tấn công, thường là các phân đội nhỏ từ 3 đến 5 binh sĩ, khiến thương vong của Nga ngày càng gia tăng. (Nguồn ảnh: Forbes, TASS, Rvvoenkory, Liveuamap, Ukrinform). Xe tăng của AFU tấn công vào Kursk bị UAV FPV Nga tiêu diệt. Nguồn Telegram

