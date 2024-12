Top ôtô bán chạy nhất tháng 11/2024, xe lắp ráp "lên đỉnh"

Trong tháng 11/2024, doanh số các dòng xe lắp ráp tăng trưởng ấn tượng nhờ áp dụng Nghị định 109. Điều này được thể hiện rõ nét qua Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam khi có tới 8 mẫu xe lắp ráp trong nước được gọi tên. Trong đó, có 6 mẫu xe ghi nhận doanh số hơn 2.000 chiếc, lập kỷ lục lớn nhất trên thị trường ô tô Việt kể từ đầu năm đến nay. Mitsubishi Xpander: 2.422 xe

Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu top ôtô bán chạy nhất Việt Nam với 2.422 xe bàn giao đến tay khách hàng, tăng 13,7% theo tháng. Lũy kế 11 tháng của năm, doanh số bán xe Xpander đạt 17.509 chiếc, cũng dẫn đầu toàn thị trường. Mazda CX-5: 2.408 xe

Vị trí thứ 2 vẫn thuộc về Mazda CX-5 với doanh số đạt 2.408 xe, tăng 20% so với kết quả 2.008 xe ở tháng trước. Nhằm duy trì sức hút và giữ vững phong độ cho CX-5 trong tháng "chốt" năm, nhà phân phối Thaco đang áp dụng ưu đãi giảm 20 triệu đồng dành cho khách mua xe. Nhờ đó, đưa giá xe Mazda CX-5 trở về khởi điểm chỉ từ 729 triệu đồng. Honda City: 2.327 xe

Thứ hạng quý quân đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của Honda City với 2.327 xe được làm thủ tục lăn bánh, tăng gần 40%. Doanh số bùng nổ giúp City vượt qua Vios và Accent để giành ngai vàng phân khúc sedan cỡ B tháng 11/2024. Ford Ranger: 2.257 xe

Sự vươn lên của Honda City đã đẩy "vua" bán tải Ford Ranger từ vị trí thứ 3 xuống đứng thứ 4 của top. Dẫu vậy, doanh số bán xe Ranger vẫn tăng trưởng ấn tượng theo tháng khi có tới 2.257 chiếc được người Việt lựa chọn, tăng 20%. Toyota Vios: 2.137 xe

Tháng 11 vừa qua, Toyota bán ra được 2.137 xe Vios, tăng 21,6 % so với tháng trước (với 1.757 xe). Mặc dù tăng trưởng, tuy nhiên Toyota Vios vẫn bị tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Tính tổng doanh số 11 tháng của năm 2024, Toyota đã có 12.706 xe Vios được bán ra thị trường. Hyundai Accent: 2.052 xe

Mẫu sedan của Hyundai đạt doanh số trong tháng 11 là 2.052 xe, tăng 44% so với tháng trước (1.425 xe) và đứng ở vị trí thứ 8 trong Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng. Cộng dồn doanh số 11 tháng của năm 2024, có 11.677 xe Hyundai Accent được bán ra thị trường. Mitsubishi Xforce: 1.823 xe

Tháng 11, Mitsubishi Xforce bán ra 1.823 xe, tăng 23 % so với tháng 10 (1.458 xe). Kết quả này, khiến Xforce tụt xuống vị trí trong bảng xếp hạng. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay, đã có 13.267 xe Xforce được bán ra thị trường. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Hyundai Tucson: 1.584 xe

Với 1,584 xe bán ra trong tháng 11, Hyundai Tucson tăng mạnh doanh số 183,8% so với tháng trước (558 xe). Điều này giúp mẫu xe của Hyundai quay trở lại top 10 sau thời gian dài vắng bóng với vị trí thứ 8. Doanh số luỹ kế của Hyundai Tucson trong 11 tháng đầu năm đạt 5.671 xe. Hai mẫu xe xếp vị trí thứ 9 và 10 là Ford Everest và Hyundai Creta với doanh số bán xe lần lượt là 1.458 và 1.330 (xe), đều tăng so với kỳ báo cáo tháng 10/2024. Đây là tháng hiếm hoi trong năm 2024, đà tăng trưởng doanh số diễn ra ở cả 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Với doanh số bán tăng này, càng khẳng định hiệu quả tích cực từ chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, bức tranh màu hồng có thể sẽ khó duy trì ở tháng cuối năm do Nghị định 109 đã kết thúc, khách hàng gần như đều có tâm lý "chốt" xe trong tháng 11 để chạy trước bạ. Video: Top 10 xe bán chạy tháng 11/2024 (Nguồn HTV)

