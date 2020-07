Tin nóng ngày 15/7: Thu giữ 1,2 tỷ và nhiều hung khí tại nhà Đường “Nhuệ”

1. Thu giữ 1,2 tỷ và nhiều hung khí tại nhà Đường Nhuệ: Theo kết quả điều tra, Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều tiền mặt và vật chứng, vũ khí, “hàng nóng” tại nhà riêng của Nguyễn Xuân Đường. Cụ thể, thu hơn 1,2 tỷ đồng của hai vợ chồng (1,2 tỷ của Dương khi khám xét còn 80 triệu Đường mang theo khi trốn truy nã), 1 chiếc xà beng, 1 đinh ba, 4 gậy sắt, 3 thanh kiếm, 2 côn nhị khúc… 2. Dàn cảnh tạt axit cướp tiền mua vàng: Nguyễn Thị Tươi (SN 1991, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Do làm ăn thua lỗ, Tươi liên hệ bán số vàng trị giá 500 triệu đồng, giao dịch tại khu tập thể trên phố Hồng Hà, Hà Nội. Tại đây, Tươi đã tạt axit anh Q., người đi mua vàng với ý định cướp túi tiền, nhưng anh Q. đã cảnh giác cầm túi tiền chạy ra đường, vào nhà dân xin rửa vết thương. 3. Cảnh sát quật ngã cướp dùng dao chống trả: Phát hiện hai thanh niên bẻ khóa trộm xe máy, 4 chiến sĩ cảnh sát gồm 2 CSGT Bình Triệu và 2 cảnh sát khu vực phường Linh Trung (Thủ Đức) đã đuổi theo, ép vào lề đường. Tên trộm rút dao tự chế chống trả nhưng bị công an quật ngã và khống chế. Tại đồn, đối tượng khai tên Nguyễn Minh Lâm (SN 1990, quê Nghệ An). Trên người, công an thu giữ dao tự chế, 4 đoản và 1 ná bằng kim loại bắn bi sắt. 4. 4 tú ông ăn theo gái bán dâm 1,5 triệu đồng: Công an quận 1, TP.HCM, tạm giữ Nguyễn Bá Huy (còn gọi là Huy “Gái”, 48 tuổi) cùng 3 người đàn ông khác để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Huy giới thiệu khách, Cường điều gái và 2 người làm xe ô chở gái đến khách sạn. Sau mỗi lần bán dâm, các cô gái nhận 1,5 triệu đồng và giữ lại 400.000 đồng, còn lại Cường chia lại cho Huy 700.000 đồng, 2 người chở được 150.000-300.000 đồng/đêm. 5. Đào tạo lái tàu Metro số 1: Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) khai giảng lớp đào tạo 58 lái tàu cho tuyến Metro Số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), trong đó có duy nhất một học viên nữ. Đây là những người đáp ứng về trình độ chuyên môn, sức khỏe vượt qua vòng sơ loại để tham gia khóa học. Trong 58 học viên sẽ chọn 10 người xuất sắc nhất đưa sang Nhật để đào tạo. 6. Làm giả giấy tờ, lừa đảo hơn 3,2 tỷ đồng: Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (32 tuổi, Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Tâm tìm người làm giả các loại giấy tờ như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe ô tô và chứng minh nhân dân để rồi mang đi cầm cố… chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng. 7. Khởi tố lái xe kéo lê công an: Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hùng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Hùng là người lái xe ô tô BKS 90A-07135 di chuyển vào nội thành và vượt đèn đỏ tại ngã tư Trường Chinh – Giải Phóng. Khi có hiệu lệnh dừng xe, Hùng tăng ga đâm ngã và kéo lê 27m đối với Trung úy Vũ Văn Quang, đội CSGT số 4.

