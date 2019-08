Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong: Trách nhiệm giáo viên thế nào?

(Kiến Thức) - Nếu phạm tội vô ý làm chết người và bị khởi tố, các bị can vụ học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong sẽ bị truy tố theo khoản 1 điều 128 với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Liên quan vụ học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong, ngày 07/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, theo điều 128-BLHS.



Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đang làm việc với những người có liên quan, củng cố tài liệu, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả sẽ thông tin sau.

Trung tá Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, hiện công an đã triệu tập tất cả những người liên quan đến làm việc. Sau khi có đầy đủ tài liệu, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Dư luận đặt ra câu hỏi, nếu bị khởi tố tội Vô ý làm chết người, các đối tượng sẽ phải chịu mức án nào theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết, vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe là vụ việc rất thương tâm xảy ra từ việc cẩu thả, thiếu trách nhiệm kiểm tra, kiểm đếm khi đưa đón các cháu học sinh đến trường bằng phương tiện ô tô dẫn tới để quên 1 cháu nằm trên xe làm cháu bé bị tử vong.

Để có căn cứ xử lý vụ việc cần đợi kết quả điều tra trên cơ sở làm rõ nguyên nhân chết của cháu để để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thỏa thuận giữa Nhà trường và gia đình học sinh thì việc đưa đón các cháu đến trường bằng phương tiện ô tô với danh sách thường sẽ là từ 10 đến 12 cháu 1 xe ô tô/chặng đón. Hàng ngày vào buổi sáng, mỗi gia đình đưa các con đến một địa điểm cố định để xe ô tô của Nhà trường đi đến và có 1 giáo viên đi cùng xuống đón các con đến lớp học.

Về nguyên tắc khi giáo viên đến đón các cháu học sinh với số lượng cố định theo danh sách thì khi đưa đến trường, xuống xe phải bàn giao đủ số đã đón, trừ những trường hợp lý do nghỉ học sẽ phải được Phụ huynh thông báo. Tuy nhiên do giáo viên thiếu trách nhiệm kiểm tra số học sinh đã đón hoặc do cẩu thả không kiểm tra đã bỏ quên 1 cháu bé có thể còn đang nằm ngủ trên xe ô tô dẫn tới khi lái xe ô tô tắt máy, đóng kín cửa đã làm cháu bị tử vong.

“Quá trình điều tra, nếu có đủ căn cứ xác định người giáo viên phạm tội Vô ý làm chết người thì thuộc lỗi vô ý vì cẩu thả. Đó là trường hợp do cẩu thả mà người phạm tội không thấy trước khả năng gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước hoặc có thể thấy trước:, Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết.

Theo Luật sư Thơm, nếu phạm tội vô ý làm chết người và bị khởi tố, các bị can sẽ bị truy tố theo khoản 1 điều 128 với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.