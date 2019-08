Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong: Tiết lộ danh tính lái xe

Khi học sinh lên hết xe, cô Monitor có kiểm số lượng thì có 13 học sinh trên xe. Lúc này học sinh L. ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt. Lúc xuống xe, có hai bạn học sinh nhỏ đi học ngày đầu tiên khóc rất nhiều nên cô Monitor hỗ trợ đưa vào trường và lên phòng ăn, không kiểm tra và không đếm lại số lượng học sinh. Tài liệu bàn giao với nhà trường khi trả trẻ từ Monitor ghi nhận không có vấn đề gì xảy ra.

Camera cho thấy, cơ thể cháu bé đã cứng khi đưa từ trên xe xuống.

Sau vụ việc trên tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu chủ tịch UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo công an quận điều tra nguyên nhân, trách nhiệm vụ việc trên. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cùng các đoàn thể trực tiếp xuống thăm viếng, chia sẻ với gia đình ngay trong tối ngày 6/8. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, ngày (7/8) sẽ có chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động đưa đón học sinh trên toàn thành phố.

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc trên, Trưởng công an quận Cầu Giấy đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện E để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé bị bỏ quên trên xe buýt.

“Nguyên nhân ban đầu, cháu bé tử vong là do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường. Cơ quan Công an quận đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ có thông báo sớm nhất cho người thân cháu bé và cơ quan báo chí” - đại diện cơ quan công an nói.

Đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết, UBND quận đã yêu cầu cơ quan công an vào điều tra theo quy định. Đồng thời, yêu cầu phòng giáo dục, nhà trường phối hợp với gia đình khắc phục hậu quả.

Đêm 6/8, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Clip bố cháu bé và nhà trường đối chất vụ việc