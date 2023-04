Hòa Bình: Hàng chục thanh, thiếu niên dùng hung khí rượt đuổi nhau

Ngày 27/4, thông tin từ Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết khoảng 20h30 ngày 26/4, trong quá trình tổ tuần tra vũ trang Công an huyện Yên Thủy, Công an tỉnh Hòa Bình (do chỉ huy Đội CSGT-TT làm tổ trưởng) tiến hành tuần tra tại địa bàn khu phố Tân Khánh, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đi xe mô tô chở sau từ 2 đến 3 người lạng lách, đánh võng, nẹt bô, hò hét rượt đuổi nhau trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Khi tổ tuần tra vũ trang ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng điều khiển xe mô tô rồ ga quay đầu bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh. Đến khoảng 21h cùng ngày tổ tuần tra đã giữ được ba đối tượng gồm, Bùi Đức C. (SN 2006); Bùi Vũ Hoàng L. (SN 2008) Nguyễn Hồng Q. (SN 2007) cùng trú tại thị trấn Hàng Trạm.

Qua khai thác đấu tranh từ ba đối tượng bị trên, Công an huyện Yên Thủy đã triệu tập được các đối tượng trong nhóm gồm Phạm Hải Đ. (SN 2007); Phạm Anh T. (SN 2006); Bùi Văn T. (SN 2004); Ngô Quang L. (SN 2005); Viên Quang Đ. (SN 2008); Bùi Hoàng H. (SN 2003); Bùi Thanh T. (SN 2006, cùng trú tại thị trấn hàng Trạm, TP Hòa Bình).

Tại cơ quan Công an, toàn bộ 10 đối tượng trên đều khai nhận có tham gia hội nhóm "AE Nhà Báo Yên Thuỷ" trên mạng xã hội Facebook, khi có thành viên trong nhóm phát sinh mâu thuẫn với người khác thì cả nhóm bàn bạc, rủ nhau chuẩn bị hung khí để đánh nhau, gây thương tích nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình triệu tập làm việc với các đối tượng, Công an huyện Yên Thuỷ đã phát hiện và thu giữ được tổng số 4 xe mô tô đã “độ chế”; 2 gậy sắt, 2 cây kiếm và 1 roi điện là những vũ khí, công cụ hỗ trợ các đối tượng khai sẽ sử dụng vào việc đánh nhau gây thương tích. Ngoài các đối tượng trên, còn một số đối tượng khác cư trú trên địa bàn huyện Yên Thuỷ và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có tham gia thực hiện hành vi tụ tập gây rối .