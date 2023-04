DJ Thái Hoàng tàng trữ ma túy bị bắt: Ruby Club 18 có liên đới trách nhiệm?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thái Hoàng (DJ Thái Hoàng, SN 1991, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý hành vi vi phạm của những người có liên quan.



Tối ngày 22/4, cảnh sát kiểm tra quán Ruby Club 18 tại đường gom An Định, khu 6 (phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương), đã bắt quả tang Trần Thái Hoàng tàng trữ trái phép trên người 1,535g ma túy loại Ketamine. 11 người khác cũng được xác định dương tính với chất ma túy. Cảnh sát phát hiện 5,332g ma túy MDMA tại sàn nhà và bậc cầu thang trong quán.

Lực lượng Công an kiểm tra quán Ruby Club 18 đêm 22/4

Đáng chú ý, Ruby Club 18 hoạt động khi không đảm bảo quy định về PCCC. Trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra đêm 22/4, quán này đã bị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, với 12 người được xác định tàng trữ, sử dụng ma túy trong Ruby Club 18, vật chứng thu giữ, lời khai của các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố một số đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được trên hiện trường là của ai để xử lý người này về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điều Điều 249 Bộ luật Hình sự. Đồng thời sẽ làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật tại điều 255 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định của pháp luật, người nào tổ chức để đưa ma túy vào cơ thể của người khác, là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người thực hiện hành vi này có thể là người mua ma túy mang về cho người khác sử dụng. Những người chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị để sử dụng, người mời gọi, lôi kéo người khác đến để sử dụng, những người tạo những điều kiện vật chất thuận lợi để sử dụng đều được xác định là đồng phạm.

Ngoài ra, với đối tượng thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy mức hình phạt cũng rất nghiêm khắc. Với lượng ma túy là heroin, cocain, metaphetamin, MDMA có khối lượng từ 0,1 đến dưới 05g, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 1 - 5 năm tù theo quy định tại khoản 1, điều 149 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án hình sự rất nghiêm trọng, có nhiều đối tượng tham gia và sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh khác nhau.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý hành vi vi phạm của những người có liên quan.

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vai trò là người quản lý của cơ sở kinh doanh này, trường hợp có căn cứ cho thấy người quản lý biết có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn chứa chấp thì sẽ bị xử lý hình sự về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 256 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh này về hành vi kinh doanh khi không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Với người sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Luật sư Cường cho rằng, thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường phát sinh nhiều vụ hỏa hoạn khiến nhiều người tử vong. Do đó, nhiều địa phương đang siết chặt công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy chữa cháy. Phần lớn các cơ sở kinh doanh đều nghiêm tục chấp hành các quy định để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm tính mạng sức khỏe của người dân.

Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh trên đã tự ý mở cửa với số lượng người rất lớn tham gia nên nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ là rất cao, rất may là chưa có sự cố xảy ra. Do đó, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người quản lý cơ sở kinh doanh này là cần thiết phải đúng quy định của pháp luật, để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Nói về hành vi tàng trữ tàng trữ trái phép chất ma túy của Trần Thái Hoàng – một DJ nổi tiếng được quán Ruby Club 18 thuê đến biểu diễn, luật sư Cường cho rằng, c hỉ cần thiếu bản lĩnh, bị rủ rê lôi kéo mà không làm chủ được bản thân là có thể thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến ma túy và phải chịu những mức hình phạt rất nghiêm khắc. Vụ việc này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai coi thường pháp luật, chỉ vì mải vui, ham chơi mà phải trả cái giá rất đắt.

