Đường dây mua bán gan, thận ở Hà Nội bị triệt phá thế nào?

Bắt 5 bị can đường dây mua bán thận:

Thông tin mới nhất vụ "mua bán bộ phận cơ thể người" (thận) với quy mô lớn tại Hà Nội và các địa phương do Đường Khắc Nghĩa (SN 1987, trú tại Hưng Hà, Thái Bình) cầm đầu, theo CAND, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam 5 bị can gồm Đường Khắc Nghĩa, Nông Văn Thức, Thàng Văn Thân, Lê Văn Tứ, Nguyễn Phương Hồng về hành vi "Mua bán bộ phận cơ thể người" và chuyển hồ sơ vụ án đến Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ bác sĩ tham gia vào đường dây này.

Trước đó, tháng 11/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp nhận đơn của một số người dân tố cáo Đường Khắc Nghĩa và Nông Văn Thức (SN 1990), trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có hành vi môi giới mua bán bộ phận cơ thể người.

Điều tra, cảnh sát phát hiện, Nghĩa có sự bàn bạc, câu kết với một số đối tượng như Lê Văn Tứ (SN 1991, trú tại tỉnh Phú Thọ) và một số đối tượng có liên quan bằng thủ đoạn tiếp cận tìm hiểu những người có nhu cầu ghép thận tại các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Quân y 103, Quân y 108. Các đối tượng thông qua mạng xã hội tìm những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần tiền trang trải cuộc sống để dụ dỗ họ bán thận.

Đường Khắc Nghĩa và các đối tượng nhận của những người ghép thận từ 700 - 900 triệu đồng tùy từng trường hợp cụ thể và trả cho người bán thận từ 350 - 450 triệu đồng. Đường Khắc Nghĩa và các đối tượng đã tổ chức môi giới thành công việc mua, bán thận đối với cặp ghép thận.

Ngày 24 và 25/11/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Đường Khắc Nghĩa, Nông Văn Thức về hành vi "Mua bán bộ phận cơ thể người" (thận). Ngày 2/12/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Mua bán bộ phận cơ thể người"; khởi tố bị can, tạm giam Đường Khắc Nghĩa và Nông Văn Thức để tiến hành điều tra.

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định đối tượng Thàng Văn Thân (SN 1993, trú tại tỉnh Lào Cai), và Lê Văn Tứ (SN 1991, trú tại tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu liên quan đến vụ "Mua bán bộ phận cơ thể người" do bị can Nông Văn Thức môi giới, dẫn dắt anh T.V.V, quê ở tỉnh Thái Nguyên bán thận cho anh L.G.K, trú tại TP Hà Nội. Bên cạnh đó, Thàng Văn Thân còn cùng với Nguyễn Phương Hồng (SN 1985, trú tại tỉnh Thái Nguyên) có hành vi tìm kiếm, môi giới, dẫn dắt anh N.T.H, trú tại TP Hà Nội bán gan cho anh N.V.H, trú tại TP HCM.

Ngày 10/2/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Thàng Văn Thân, Lê Văn Tứ, Nguyễn Thị Phương Hồng về hành vi "Mua bán bộ phận cơ thể người" (thận, gan). Riêng bị can Nguyễn Phương Hồng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022, Đường Khắc Nghĩa đã thực hiện 3 vụ mua bán bộ phận cơ thể người (thận); Nông Văn Thức cùng đồng phạm cũng đã thực hiện 3 vụ mua bán bộ phận cơ thể người (thận, gan) trong khoảng thời gian từ tháng 4- 9/2022.