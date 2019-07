(Kiến Thức) - Ngày 3/7, một "hố tử thần" nuốt chửng ngôi nhà 2 tầng tại Hà Nội thuộc xã An Tiến (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) khiến dư luận địa phương xôn xao.

Liên quan đến việc "hố tử thần" nuốt ngôi nhà 2 tầng tại Hà Nội, trao đổi với PV, ông Trần Văn Hoành - Chủ tịch UBND xã An Tiến (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xác nhận sự việc trên.



“Vào thời điểm sự cố "hố tử thần" nuốt ngôi nhà 2 tầng tại Hà Nội xảy ra, bên trong ngôi nhà của anh Hào không có người nên không xảy ra thương vong. Ước tính thiệt hại trong vụ việc khoảng 700-800 triệu đồng” - ông Hoành thông tin.

Đoạn đường bị sụt hơn 3m, dài hơn 10m. Trước đó, khoảng 18h ngày 2/7 tại thôn Hòa Lạc (xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã xảy ra một vụ "hố tử thần" nuốt nhà 2 tầng . Việc sụt đường đã khiến cho ngôi nhà 2 tầng của anh Vũ Văn Hào trong thôn Hòa Lạc bị nghiêng theo. Phần tường bao tiếp giáp với đường cũng bị nứt toác. Anh Nguyễn Kim Tuấn, người dân địa phương cho biết vào khoảng thời gian trên, đoạn đường bê tông chạy qua thôn Hòa Lạc bất ngờ bị nứt rồi nhanh chóng sụt sâu xuống. “Mặt đường bị xé dọc rồi sụt xuống sâu từ 3-4m. Toàn bộ phần bị lún có độ dài khoảng 11m. Chúng tôi hết sức lo lắng vì không biết lúc nào gia đình mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của hố tử thần,” anh Tuấn bày tỏ. Ngôi nhà 2 tầng bị nghiêng do sụt đường.

Liên quan đến vụ sụt đường, theo vị chủ tịch xã An Tiến, nguyên nhân gây sụt đường rất có thể do nền địa chất yếu. Hiện tại các thành viên trong nhà của anh Hoàng đang tạm thời được di chuyển ra khu vực an toàn.



Trong khi đó, người dân sống tài xã An Tiến tỏ ra hoang mang vì đây không phải lần đầu tiên đường bị sụt. Trước đó vào tháng 4/2016 cũng có một sự việc tương tự xảy ra khi một hố tử thần sâu tới 7m, đường kính 10m đã bất ngờ sụt xuống, chắn ngang đường làng của thôn Hòa Lạc.

Năm 2010, hiện tượng trên cũng đã xuất hiện khi một hộ gia đình tại thôn Hòa Lạc tiến hành khoan giếng.

Hiện nguyên nhân vụ sụt đường đang được điều tra, làm rõ.

