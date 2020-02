Hố chôn rác thải trái phép khối lượng lớn ở Hải Dương: Đang xác minh “thủ phạm“?

Hố chôn chất thải “khổng lồ” trái phép ngay ven sông



Vụ việc người dân phát hiện hố chôn chất thải, rác thải với khối lượng lớn tại một khu đất tại bãi ven đê (khu vực chân cầu Lai Vu, Lai Vu, phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc. Bởi hố rác “khổng lồ” này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn nằm cách Nhà máy nước sạch Tiền Trung không xa, nơi cấp nước cho hơn 1000 hộ dân trên địa bàn phường Ái Quốc và 50 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nam Sách.

Hố chôn rác thải trái phép khiến người dân bức xúc.

Ngày 26/2, Nhóm PV Kiến Thức đã có mặt tại hiện trường nơi người dân phát hiện hố chôn chất thải trái phép. Ghi nhận cho thấy, tại khu đất bãi ven đê ngay sát chân cầu Lai Vu đang được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt đang xem xét chủ trương đầu tư dự án bến thủy nội địa và bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Long Thành của Công ty TNHH HT Long Thành xuất hiện một chiếc hố sâu với diện tích đất rộng hàng trăm mét vuông. Vị trí này nằm giữa khu vực đã san lấp làm bến bãi và khu vực của hộ dân chưa giải phóng mặt bằng.

Dưới chiếc hố sâu là đủ các loại rác thải từ rác công nghiệp , rác sinh hoạt đến những loại chất thải nghi độc hại, thậm chí có cả thùng phi đựng hóa chất được để gần khu vực chôn lấp này. Tuy nhiên, một phần hố chôn trái phép đã được lấp bằng đất, phần rác thải vẫn lộ thiên được che phủ bởi một tấm bạt lớn. Phần còn lại của chiếc hố sâu là một lượng nước lớn đen kịt ô nhiễm khủng khiếp.

Nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Chưa dừng lại ở đó, xung quanh khu vực hố chôn chất thải trái phép này là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Dù thời gian ở hố rác này không lâu, PV cũng cảm thấy khó chịu, đầu óc choáng váng do không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi những thứ mùi không thể ngửi được.

Quan sát tại hiện trường, từ đường gom dẫn ra đê và từ khu vực đê dẫn xuống bãi rác chôn lấp trái phép là con đường mà ô tô tải có thể thoải mái đi lại. Những vệt bánh xe còn khá mới cho thấy những chất thải được đổ trái phép tại nơi đây là do xe có trọng tải chở đến để chôn lấp tại đây. Cách vị trí bãi rác không xa là bãi cát lớn được chất đầy và hàng nghìn m2 đất mặt bằng đã được san nền bằng phẳng.

Người dân địa phương cho hay, suốt thời gian qua, họ đã phải chung sống với mùi hôi thối nồng nặc tại khu vực này do việc chôn lấp chất thải trái phép trên. Người dân sống cách khu vực trên vài trăm mét tỏ ra lo lắng bởi nhiều loại chất thải, rác thải được đựng trong bao, trong thùng phi mà không rõ là chất thải gì có độc hại hay không? Tuy nhiên, việc rác thải được tập kết, chôn lấp trái phép tại đây đã và đang gây ô nhiễm môi trường khiến người dân rất bức xúc và lo lắng sức khỏe bị ảnh hưởng.

Ngày 26/2, hố chôn này đã được dùng bạt tấm lớn che lại nhưng vẫn lộ những bao chứa rác thải.

Hơn nữa, chỉ cách vị trí chôn rác khoảng 1km là nhà máy nước sạch Tiền Trung, nơi cung cấp nước ăn cho hơn 1000 hộ dân trên địa bàn phường Ái Quốc và 50 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nam Sách. Do vậy, nếu chất thải bị rò rỉ ra sông hay ảnh hưởng đến nhà máy nước sạch thì nhiều người dân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Đã bắt được quả tang cả người, cả xe kẻ đổ trộm chất thải

Dư luận đặt ra câu hỏi: Ai là thủ phạm đổ chất thải ra khu vực này và chôn lấp, ảnh hưởng đến môi trường, gây lo lắng cho người dân?

Để làm rõ thông tin trên, PV đã liên hệ với Phó Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng. Tuy nhiên, ông Đăng có cuộc họp nên đã giao Trưởng phòng TNMT TP Hải Dương Đào Quang Dương trả lời thông tin về vụ việc trên.

Theo lời ông Đào Quang Dương, sáng ngày 26/2, khi tiếp nhận thông tin trên, bản thân ông đã điện cho Chủ tịch UBND phường Ái Quốc Đỗ Văn Vì.

“Chủ tịch UBND phường Ái Quốc cho biết, đây là sự việc liên quan đến việc đổ trộm chất thải, rác thải”, ông Dương cho biết.

Theo ông Lương Việt Thành, đại diện theo pháp luật của của Công ty TNHH HT Long Thành cho biết, khu đất có diễn ra hiện tượng đổ chất thải là của đơn vị ông. Diện tích này đã được tỉnh Hải Dương phê duyệt cho làm bến bãi. Đồng thời cho rằng, việc chôn lấp, đổ chất thải không liên quan đến doanh nghiệp. Lượng rác trên là của một người chuyên thu mua phế liệu. Họ thuê xe chở về đây để phân loại. Ông Thành khẳng định đã kiến nghị và mong muốn được làm rõ.

Clip nước thải đen kịt hôi thối từ hố chôn rác thải trái phép:

Một thông tin đáng chú ý liên quan vụ việc trên được Phó Chủ tịch UBND phường Ái Quốc, ông Đinh Duy Do cung cấp riêng cho PV Kiến Thức. Đó là việc, cách thời điểm hiện tại một tuần, chính quyền địa phương đã bắt quả tang xe tải đổ chất thải xuống hố chôn trái phép này và đã bàn giao cả lái xe, xe tải cho Công an TP Hải Dương để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

“Thực chất, chúng tôi đã bắt được cả xe tải, cả đối tượng và tang vật của việc đổ trộm chất thải, rác thải và lập biên bản bàn giao cho công an môi trường thành phố. Đồng thời, báo cáo cả UBND TP Hải Dương và Công an TP Hải Dương. Hiện giờ là do Công an TP Hải Dương điều tra. Tuy nhiên, họ vẫn đổ rác thải ở vị trí đó. Bây giờ rất khó bởi chức năng của phường không phải bên điều tra mà phường cũng chỉ biết chờ đợi. Hôm nọ bức xúc quá nên tôi đã bảo Trưởng Công an phường Ái Quốc gọi điện cho công an TP xem thế nào. Bởi chúng tôi đã bàn giao cả xe, cả người và tang vật vụ việc bắt quả tang mà giờ chưa có kết quả trả lời”, ông Đinh Duy Do cho hay.

Nói về việc xử lý hố chôn chất thải, rác thải, Phó Chủ tịch UBND phường Ái Quốc cho biết, giờ nếu không xử lý, khu vực chôn rác thải trái phép này nằm ngay nhà máy nước sạch. Nếu nước thải chảy ra đó thì ung thư hết.

“Chúng tôi cũng chỉ biết báo cáo UBND TP Hải Dương. Vì khả năng của phường không thể xử lý lượng lớn rác thải hàng mấy trăm tấn, nước thải như vậy”, ông Do cho hay.

Sáng 26/2, đại diện Công an phường Ái Quốc, TP Hải Dương cho biết, đơn vị chưa nhận được đơn thư tố cáo việc đổ chất thải ở bãi đất tại cầu Lai Vu nhưng sự việc đang được công an TP Hải Dương lập hồ sơ xác minh.

Hiện vụ việc đang được lãnh đạo TP Hải Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

PV Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên…