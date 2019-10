Nước hồ đen kịt, cá chết bốc mùi hôi thối do Cty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải

Như Kiến Thức đã phản ánh, người dân ở xã Đồng Lương (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đang vô cùng bức xúc trước việc Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ đóng trên địa xả thải gây ô nhiễm môi trường, khiến nước hồ Ngả 2 bị chuyển màu xanh lè, đen kịt ở nhiều đoạn. Theo người dân địa phương, lần xảy ra sự việc này là đỉnh điểm nhất. Bắt đầu từ ngày 10 - 16/10, nước hồ Ngả 2 bị chất thải từ khu trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả ra làm màu nước đen kịt ở nhiều đoạn, bốc mùi hôi tanh nồng nặc, cá của người dân chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh. Nước hồ Ngả 2 ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt, nổi trắng quanh hồ. Trước thông tin sự việc, trao đổi với một số cơ quan truyền thông, ông Vi Tiến Cường - Chủ tịch UBND xã Đồng Lương (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và ông Lê Tuấn Anh - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ cho biết, sự việc xảy ra là do mấy ngày gần đây trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài, nước từ khu vực đồi núi xung quanh dồn về các hồ xử lý chất thải và hồ sinh học của Công ty nên khiến nước bể thải sinh học tràn ra hồ Ngả 2 gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với lời của hai vị trên, người dân địa phương cho biết, từ thời điểm Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ đi vào hoạt động (năm 2018), thì những hố phân gà đều được Công ty này để lộ thiên, phủ bạt sơ sài. Nhiều chất thải được đào hố rất sâu và chôn lấp, nước thì tràn xuống bên dưới một bể chứa được đào sâu, phủ bèo trên bề mặt, sau đó chảy thẳng ra hồ Ngả 2. Nước thải từ khu trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ chảy xuống hố sâu bên trên bề mặt được phủ bèo sau đó nước thải chảy thẳng ra hồ Ngả 2. Các rãnh nước thoát từ ao chứa chảy ra ngoài, gia đình chủ hồ Ngả 2 cứ đắp lại, sau đó lại có người khơi ra. Những hố chôn lấp chất thải chỉ được đốc Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ thực hiện xử lý sơ sài. Hố chôn chất thải lộ thiên của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ trước đó. Được biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, phía Công ty nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương đã và đang có những phương án xử lý. Hình ảnh sông Ngả 2 chuyển màu, cá chết nổi lềnh bềnh trước đó do ảnh hưởng của nước thải Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ khiến người dân vô cùng bức xúc. “Người dân chúng tôi bức xúc từ lâu, đơn thư đã gửi khắp các cấp và báo chí vì ô nhiễm không khí, mùi hôi thối nồng nặc suốt ngày đêm và ô nhiễm nguồn nước. Dòng nước bẩn này sẽ theo hồ trôi về hạ lưu và ai cũng có thể trở thành nạn nhân chứ không chỉ người dân quê tôi đâu...”, - chị Nguyễn Hà (người dân) bức xúc nói. Do quá bức xúc trước việc Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải "bức tử" môi trường, người dân địa phương đã tập trung nhau phản đối, yêu cầu Công ty phải có phương án xử lý dứt điểm để đảm bảo vệ sinh môi trường, ổn định đời sống của người dân. Được biết, tháng 11/2018, Công ty TNHH MTV Gia Cầm Hòa Phát Phú Thọ từng bị Công an tỉnh này xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng do “thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu trong quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường” theo quy định của Chính phủ. Lần này, Công ty TNHH MTV Gia Cầm Hòa Phát Phú Thọ tiếp tục tái diễn để chất thải gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân không khỏi thắc mắc, phải chăng doanh nghiệp này quá coi thường pháp luật, coi nhẹ đời sống của người dân để bức tử môi trường nhằm thu lợi nhuận?. Trách nhiệm quản lý của lãnh đạo địa phương trong vấn đề này ở đâu, hay là biết sự việc nhưng không xử lý triệt để nên mới dẫn đến việc môi trường ô nhiễm nghiêm trọng như vậy?. Mời độc giả xem video: Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát xả thải "bức tử" môi trường ở Phú Thọ

