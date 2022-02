Hình ảnh giao thông khác lạ trên QL5 ngày tết Nhâm Dần 2022

Quốc lộ 5 vốn được xem như quốc lộ "tử thần" khi lưu lượng xe container, xe tải chở hàng hóa, xe khách lưu thông hai chiều Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại rất lớn. Tuy nhiên, 3 ngày tết Nguyên đán, do trong thời gian nghỉ tết nên Quốc lộ này vắng bóng xe container, xe tải...tạo nên hình ảnh giao thông khác lạ. Khu vực 559 Hải Dương vắng lặng. Chỉ có một vài xe con đi chúc tết lưu thông trên Quốc lộ 5. Trạm dừng chân 559 cũng vắng xe khách dừng đỗ. Khu vực thường xuyên ùn tắc do đang thi công cầu vượt, nay đường thông thoáng khác lạ. Mật độ xe lưu thông thưa thớt. Cảnh tượng chỉ có trong 3 ngày tết Nguyên đán. Hiếm khi con đường này thông thoáng đến như vậy. Khu vực cầu Đồng Niên cũng ít phương tiện lưu thông. Quốc lộ 5 đã được cải tạo nhiều lần. Khu vực ngã 3 Hoàng Long vào Thành phố Hải Dương vắng lặng. Quốc lộ 5 trong cảnh yên bình hiếm hoi. Mặt đường QL5 sau khi được cải tạo. Chỉ sau 3 ngày tết, Quốc lộ 5 sẽ trở lại cảnh tấp nập do đây là tuyến đường huyết mạch lưu thông hàng hóa các địa phương. >>> Mời độc giả xem thêm video Hoàn thành sửa chữa đoạn xuống cấp trên quốc lộ 5. Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

