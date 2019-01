Hình ảnh đau thương tang lễ các nan nhân vụ tai nạn ở Hải Dương

Vụ tai nạn ở Hải Dương, xe tải đâm vào đoàn cán bộ xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) khiến 8 người chết, 8 người bị thương khiến cả làng Lương Xá Nam và Lương Xá Bắc chìm trong tang thương, nước mắt. Sáng ngày 23/1, gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng cho những người xấu số. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổ chức lễ an táng tại nghĩa trang của thôn Lương Xá Nam. Tang thương phủ khắp đường làng ngõ xóm. Những đoàn xe tang đưa tiễn nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Chưa khi nào thôn Lương Xá Nam lại cùng lúc có nhiều đám tang đến thế. Dòng người đi đưa tiễn nạn nhân. Những giọt nước mắt đau xót của những người thân cùng bà con chòm xóm khiến những ai chứng kiến đều không cầm được lòng. Nỗi đau đột ngột mất người thân ruột thịt của gia đình các nạn nhân. Những ngôi mộ nằm san sát nhau. Trong sự nghẹn ngào của những người thân. Đa phần những nạn nhân vụ tai nạn ở Hải Dương đều là người cùng làng, cùng xã. Rất đông người đến chia se đau buồn cùng gia đình nạn nhân. Khăn tang phủ trắng một vùng quê. Nỗi đau tột cùng của người nhà nạn nhân. Khi những nắm đất cuối cùng được đắp lên mộ cũng là lúc người thân không kìm được cảm xúc. Hình ảnh 5 ngôi mộ các nạn nhân vụ tai nạn tại Hải Dương nằm san sát nhau tại nghĩa địa thôn Lương Xá Nam là những hình ảnh đầy đau xót.

