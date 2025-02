Không thế tin nổi thứ được tìm thấy trong sông băng ngàn tuổi

1. Sông băng có thể “chảy”. Dù trông có vẻ cố định, nhưng sông băng di chuyển chậm theo thời gian do trọng lực và áp lực từ chính khối lượng băng. Tốc độ di chuyển trung bình từ hàng chục cm đến vài mét mỗi ngày, nhưng một số sông băng có thể di chuyển nhanh hơn trong hiện tượng “sông băng lao” (glacial surge). Ảnh: Pinterest. 2. Có hai loại sông băng chính. Sông băng thung lũng: Hình thành ở vùng núi cao, chảy xuống theo các thung lũng. Sông băng lục địa: Những khối băng khổng lồ bao phủ toàn bộ lục địa hoặc vùng rộng lớn, như ở Nam Cực và Greenland. Ảnh: Pinterest. 3. Sông băng có thể có màu xanh dương. Khi ánh sáng xuyên qua sông băng, các bước sóng màu xanh phản xạ mạnh hơn các màu khác, khiến một số sông băng có màu xanh dương rực rỡ. Ảnh: Pinterest. 4. Có sông băng màu đen và màu đỏ. Một số sông băng có màu đen do bụi núi lửa và ô nhiễm. Một hiện tượng kỳ lạ gọi là “tuyết dưa hấu” (watermelon snow) xảy ra khi tuyết và băng chứa tảo đỏ, làm sông băng có màu hồng hoặc đỏ. Ảnh: Pinterest. 5. Sông băng có thể phát ra âm thanh kỳ lạ. Khi băng tan hoặc nứt vỡ, sông băng có thể tạo ra tiếng nổ, tiếng rên rỉ hoặc tiếng nứt gãy. Một số âm thanh thậm chí còn giống như tiếng “hát” của sông băng. Ảnh: Pinterest. 6. Sông băng có thể tạo ra hồ và thác nước. Khi sông băng tan chảy, nó có thể tạo thành các hồ băng tuyệt đẹp như Hồ Moraine ở Canada hoặc Hồ Jokulsarlon ở Iceland. Một số sông băng còn có thác nước băng, khi nước tan chảy chảy xuống từ các rìa băng. Ảnh: Pinterest. 7. Sông băng từng bao phủ phần lớn Trái Đất. Trong thời kỳ băng hà cuối cùng (khoảng 20.000 năm trước), sông băng đã bao phủ một phần ba diện tích đất liền. Ảnh: Pinterest. 8. Sông băng chứa gần 70% lượng nước ngọt trên Trái Đất. Mặc dù ngày nay chỉ chiếm khoảng 10% diện tích đất liền, nhưng sông băng giữ khoảng 69% tổng lượng nước ngọt của thế giới, chủ yếu tập trung ở Nam Cực và Greenland. Ảnh: Pinterest. 9. Sông băng có thể lưu giữ những bí ẩn hàng ngàn năm. Băng trong sông băng hoạt động như một "cỗ máy thời gian", bảo tồn khí hậu cổ đại, vi khuẩn, virus và cả xác động vật hàng chục nghìn năm tuổi. Xác voi ma mút, băng nhân (Ice Man) Ötzi, và các hóa thạch cổ xưa đã được tìm thấy trong các sông băng. Ảnh: Pinterest. 10. Sông băng đang tan chảy với tốc độ đáng báo động. Do biến đổi khí hậu, nhiều sông băng đang thu nhỏ lại hoặc biến mất hoàn toàn. Hơn 90% sông băng trên thế giới đang tan chảy, gây ảnh hưởng đến mực nước biển và hệ sinh thái. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

