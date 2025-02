Nghe tiếng động lạ, run rẩy thấy 102 “quái thú” ngoài vườn

David Stein lập tức gọi dịch vụ cứu hộ Reptile Relocation Sydney. Các chuyên gia đã phát hiện tổng cộng 102 con rắn, bao gồm rắn mang thai và rắn sơ sinh ẩn trong lớp mùn cưa trong vườn. Đây là một sự việc hiếm gặp và đáng sợ, theo chuyên gia về rắn Scott Eipper. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Để ngăn chặn việc rắn quay lại, anh Stein dự định dọn dẹp khu vườn. Những con rắn sẽ được thả vào một vườn quốc gia xa khu dân cư để tránh tương tác với con người. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Rắn đen bụng đỏ (Pseudechis porphyriacus) là loài rắn thuộc họ Rắn hổ, được mô tả khoa học lần đầu năm 1794. Đây là loài rắn bản địa Úc, thường gặp ở miền đông nước này, với chiều dài trung bình khoảng 1,25m.(Ảnh: Atlas of Living Australia) Chúng có phần lưng màu đen bóng, sườn màu đỏ hoặc cam, bụng màu hồng hoặc đỏ xỉn. (Ảnh: iNaturalist) Dù không hung dữ và thường tránh con người, chúng có thể tấn công nếu bị khiêu khích. Nọc độc chứa độc tố thần kinh, myotoxin, chất đông máu, nhưng chưa có ca tử vong nào được ghi nhận do vết cắn của chúng. (Ảnh: World Life Expectancy) Loài rắn này chủ yếu sống trong rừng, đầm lầy, đôi khi phiêu lưu vào các khu vực đô thị. (Ảnh: Australian Museum) Thức ăn chính của chúng là ếch, ngoài ra còn có cá, bò sát và động vật có vú nhỏ. (Ảnh: Australian Museum) Dù chưa bị đe dọa tuyệt chủng, số lượng rắn đen bụng đỏ đang giảm do mất môi trường sống và suy giảm quần thể ếch. (Ảnh: Minden Pictures) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.

David Stein lập tức gọi dịch vụ cứu hộ Reptile Relocation Sydney. Các chuyên gia đã phát hiện tổng cộng 102 con rắn, bao gồm rắn mang thai và rắn sơ sinh ẩn trong lớp mùn cưa trong vườn. Đây là một sự việc hiếm gặp và đáng sợ, theo chuyên gia về rắn Scott Eipper. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Để ngăn chặn việc rắn quay lại, anh Stein dự định dọn dẹp khu vườn. Những con rắn sẽ được thả vào một vườn quốc gia xa khu dân cư để tránh tương tác với con người. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Rắn đen bụng đỏ (Pseudechis porphyriacus) là loài rắn thuộc họ Rắn hổ, được mô tả khoa học lần đầu năm 1794. Đây là loài rắn bản địa Úc, thường gặp ở miền đông nước này, với chiều dài trung bình khoảng 1,25m.(Ảnh: Atlas of Living Australia) Chúng có phần lưng màu đen bóng, sườn màu đỏ hoặc cam, bụng màu hồng hoặc đỏ xỉn. (Ảnh: iNaturalist) Dù không hung dữ và thường tránh con người, chúng có thể tấn công nếu bị khiêu khích. Nọc độc chứa độc tố thần kinh, myotoxin, chất đông máu, nhưng chưa có ca tử vong nào được ghi nhận do vết cắn của chúng. (Ảnh: World Life Expectancy) Loài rắn này chủ yếu sống trong rừng, đầm lầy, đôi khi phiêu lưu vào các khu vực đô thị. (Ảnh: Australian Museum) Thức ăn chính của chúng là ếch, ngoài ra còn có cá, bò sát và động vật có vú nhỏ. (Ảnh: Australian Museum) Dù chưa bị đe dọa tuyệt chủng, số lượng rắn đen bụng đỏ đang giảm do mất môi trường sống và suy giảm quần thể ếch. (Ảnh: Minden Pictures) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.