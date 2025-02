Giàu nhất giới thể thao, Cristiano Ronaldo có bao nhiêu tiền?

Theo thống kê của hãng Sportico, Cristiano Ronaldo một lần nữa đứng đầu danh sách 100 vận động viên được trả lương cao nhất thế giới. Ảnh: Espn Nguồn thu nhập trong năm 2024 của Cristiano Ronaldo lên đến 208 triệu bảng, cao gần gấp đôi so với người xếp ngay sau anh là ngôi sao bóng rổ NBA Steph Curry (CLB Golden State Warriors) với thu nhập 123 triệu bảng. Ảnh: Transfermarkt Theo thỏa thuận ban đầu, CLB Al-Nassr đã trả cho Ronaldo mức lương 175 triệu bảng/năm. Ảnh: Goal Phần thu nhập còn lại của Ronaldo đến từ các bản hợp đồng tài trợ cũng như doanh thu từ công việc kinh doanh. Ảnh: Ratopati Theo các báo cáo từ giải nhà nghề Saudi Pro-League, Al-Nassr và Ronaldo đã đạt được thỏa thuận về việc siêu sao người Bồ sẽ ký gia hạn hợp đồng một năm với mức lương được tăng thêm so với trước đây. Ảnh: Facebook Ronaldo cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất toàn cầu với 639 triệu người theo dõi trên nền tảng Instagram, con số khó ai sánh bằng. Theo Hooper HQ, mỗi bài đăng của Ronaldo trên Instagram mang về cho anh 3,5 triệu euro. Ảnh: Eurosport Theo ước tính của Celebrity Net Worth, Cristiano Ronaldo sở hữu khối tài sản lên tới 800 triệu USD. Ảnh: Getty Siêu sao người Bồ Đào Nha còn sở hữu một bộ sưu tập siêu xe, trong đó nổi bật nhất là LaFerrari trị giá 2,7 triệu euro. Ảnh: The SunBộ sưu tập siêu xe của Ronaldo còn có những chiếc xe khác như Bugatti Chiron (2,5 triệu euro), Bugatti Veyron (1,6 triệu euro) và Ferrari F12 TDF (1 triệu euro). Ảnh: The Sun Chưa hết, Ronaldo còn sở hữu bộ sưu tập nhà trên khắp thế giới. Ảnh: The Sun

Theo thống kê của hãng Sportico, Cristiano Ronaldo một lần nữa đứng đầu danh sách 100 vận động viên được trả lương cao nhất thế giới. Ảnh: Espn Nguồn thu nhập trong năm 2024 của Cristiano Ronaldo lên đến 208 triệu bảng, cao gần gấp đôi so với người xếp ngay sau anh là ngôi sao bóng rổ NBA Steph Curry (CLB Golden State Warriors) với thu nhập 123 triệu bảng. Ảnh: Transfermarkt Theo thỏa thuận ban đầu, CLB Al-Nassr đã trả cho Ronaldo mức lương 175 triệu bảng/năm. Ảnh: Goal Phần thu nhập còn lại của Ronaldo đến từ các bản hợp đồng tài trợ cũng như doanh thu từ công việc kinh doanh. Ảnh: Ratopati Theo các báo cáo từ giải nhà nghề Saudi Pro-League, Al-Nassr và Ronaldo đã đạt được thỏa thuận về việc siêu sao người Bồ sẽ ký gia hạn hợp đồng một năm với mức lương được tăng thêm so với trước đây. Ảnh: Facebook Ronaldo cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất toàn cầu với 639 triệu người theo dõi trên nền tảng Instagram, con số khó ai sánh bằng. Theo Hooper HQ, mỗi bài đăng của Ronaldo trên Instagram mang về cho anh 3,5 triệu euro. Ảnh: Eurosport Theo ước tính của Celebrity Net Worth, Cristiano Ronaldo sở hữu khối tài sản lên tới 800 triệu USD. Ảnh: Getty Siêu sao người Bồ Đào Nha còn sở hữu một bộ sưu tập siêu xe, trong đó nổi bật nhất là LaFerrari trị giá 2,7 triệu euro. Ảnh: The Sun Bộ sưu tập siêu xe của Ronaldo còn có những chiếc xe khác như Bugatti Chiron (2,5 triệu euro), Bugatti Veyron (1,6 triệu euro) và Ferrari F12 TDF (1 triệu euro). Ảnh: The Sun Chưa hết, Ronaldo còn sở hữu bộ sưu tập nhà trên khắp thế giới. Ảnh: The Sun