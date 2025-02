Đường hầm lưới mắt cáo ý tưởng chống UAV độc lạ của Nga

Đã gần 3 năm kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, các loại máy bay không người lái (UAV) đã chứng tỏ được vai trò to lớn quan trọng của nó trong điều kiện chiến tranh hiện đại, đặc biệt là loại UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất (FPV). Ảnh Reddit Nhờ nguồn cung cấp vũ khí dồi dào từ các nước trong khối NATO, số lượng UAV trong kho vũ khí của Ukraine ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hàng triệu máy bay không người lái đã được xuất xưởng đưa ra chiến trường, gây không ít tổn thất cho phía Nga. Ảnh X.com Mới đây, trong một đoạn video trên mạng xã hội X cho thấy Quân đội Nga đang mở một cuộn lưới mắt cáo, sau đó họ gắn chúng vào các cột có sẵn như cột gỗ, thân cây dài 4,5 đến 6 mét được bố trí đều dọc theo cả hai bên đường. Nhằm ngăn chặn các máy bay không người lái FPV của Ukraine tấn công trực tiếp vào các phương tiện. Ảnh The War Zone Việc bao phủ toàn bộ mặt đường bằng lưới mắt cáo là nỗ lực mới nhất nhằm bảo vệ con người khỏi những vũ khí có khả năng cơ động cao này. Quân đội Nga đã thiết lập một "đường hầm" lưới mắt cáo dài 2km trên một con đường nối Bakhmut và Chasiv Yar ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh Reddit Lưới mắt cáo được thiết kế để bảo vệ tuyến hậu cần của Nga khỏi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Động thái này diễn ra khi lực lượng Nga đang phát động một đợt tấn công lớn khác vào thị trấn Chasiv Yar. Ảnh mil.in.ua Một người lính Nga đang xây dựng đường hầm lưới mắt cáo cho hay: “Nhóm của chúng tôi duy trì hơn 2 km lưới chống máy bay không người lái. Các lưới được đặt trên các đoạn đường dễ bị tấn công nhất để đảm bảo thiết bị của chúng tôi di chuyển an toàn. Chúng tôi đang nỗ lực mở rộng phạm vi che phủ, tìm cách nâng cao công nghệ lắp đặt lưới để thiết lập chúng nhanh hơn”. Đây không phải là lần đầu tiên người Nga cố gắng sử dụng lưới trên quy mô lớn để đánh bại UAV. Trước đó, người Nga đã sử dụng lưới mắt cáo giăng giữa các cột đèn trên một con đường gần Bakhmut để cố gắng phá vỡ và ngăn chặn máy bay không người lái của Ukraine. Tuy nhiên, người Ukraine đã nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế, bay qua lưới để tấn công các mục tiêu phía sau chúng. Hệ thống lưới giăng khi đó của Nga không có lưới bên sườn và lưới trên cùng để cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn. Kênh Telegram của Cơ quan thông tin quân sự Nga viết rằng: "cánh quạt của máy bay không người lái FPV sẽ bị vướng vào lưới căng khiến nó đi chệch hướng, ngay cả khi nó có thể phá vỡ lưới". Tác dụng của đường hầm lưới là ngăn máy bay không người lái FPV của Ukraine chui qua và đâm xuyên vào người hoặc phương tiện đi bên dưới. Do tấm màn này có độ đàn hồi nên dường như sẽ vừa tóm gọn UAV như lưới đánh cá, vừa ngăn chúng không kích nổ đầu đạn. Tất nhiên, vẫn sẽ có xác suất máy bay không người lái tìm được lỗ thủng nào đó, nhưng rõ ràng giải pháp này đang tỏ ra hiệu quả, nhân viên điều khiển Ukraine có thể nhìn thấy "con mồi" đang hành quân ở phía dưới nhưng đành bó tay, khó tung được đòn kết liễu. Tuy nhiên, việc tạo ra một loại đường hầm có lưới cũng sẽ giới hạn lực lượng Nga trong một hành lang rất hẹp và có thể bị pháo binh hoặc các phương tiện tấn công khác bắn phá. Đường hầm lưới này cũng có thể trở thành một mục tiêu bị nhắm tới và khiến cho phương tiện bên trong khó có thể thoát khi bị tấn công.

