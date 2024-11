Hình ảnh công an Đồng Nai đột kích các lò độ xe trái phép

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra những vụ việc thanh, thiếu niên sử dụng hung khí có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và tụ tập đua xe trái phép, cướp, cướp giật tài sản. Đặc biệt là có những nhóm thanh, thiếu niên ở những tỉnh thành khác về địa bàn Đồng Nai để “độ chế” xe, tổ chức đua xe trên các tuyến quốc lộ. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, ra quân triển khai lực lượng tổng kiểm tra, xử lý các lò “độ chế” xe trên địa bàn tỉnh. Chiều 1/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập 16 tổ công tác, đồng loạt ra quân kiểm tra 16 cơ sở có dấu hiệu “độ chế” xe mô tô trên địa bàn toàn tỉnh (Biên Hoà: 8 cơ sở; Xuân Lộc: 2 cơ sở; Long Thành: 2 cơ sở; Nhơn Trạch: 1 cơ sở; Trảng Bom: 2 cơ sở; Vĩnh Cửu: 1 cơ sở). Kết quả kiểm tra 16 cơ sở, lực lượng Công an đã phát hiện có 9 cơ sở không có giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh; 6 cơ sở vi phạm các quy định về PCCC; 6 cơ sở đang thực hiện việc “độ chế” xe mô tô phục vụ việc đua xe trái phép với tổng cộng 25 xe mô tô các loại. 10 cơ sở đang sửa chữa xe mô tô không có giấy chứng nhận đăng ký xe, với tổng cộng 47 xe mô tô; 7 cơ sở kinh doanh buôn bán phụ tùng xe không rõ nguồn gốc, không có hoá đơn chứng từ. Ngoài ra, nhiều xe máy khác đang tháo và lắp ráp, có dấu hiệu thay đổi kết cấu các bộ phận như: ống pô, mâm vành, nhông xích; hàng chục phương tiện không chính chủ, các bộ khung, sườn, lốc máy và nhiều phụ tùng không rõ nguồn gốc; một số tiệm sửa xe còn trang bị cả phòng cách âm, để phục vụ việc kiểm tra tốc độ phương tiện. Các tổ công tác đã tạm giữ 57 xe mô tô các loại; 197 sản phẩm phụ tùng xe máy; 714kg ắc quy đã qua sử dụng; 3 biển số xe mô tô không rõ nguồn gốc; 1 bàn thử xăng xe FI. Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua đợt kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện rất nhiều dấu hiệu vi phạm, trong đó có các hành vi tổ chức độ chế, thay đổi kết cấu cho các xe không rõ nguồn gốc để phục vụ cho các nhóm thanh, thiếu niên đua xe trái phép, phát hiện nhiều linh kiện không rõ nguồn gốc, vi phạm về quy định PCCC, có dấu hiện đục số khung, số máy và rất nhiều loại vi phạm khác. Qua đó đã phát hiện ra rất nhiều hội nhóm thanh, thiếu niên ở Đồng Nai móc nối với các thanh, thiếu niên ở các địa phương khác như ở các tỉnh miền Tây và miền Trung. Đây là cơ sở điều tra ban đầu, hướng tới là sẽ điều tra mở rộng xử lý triệt để từng hành vi và mở rộng ra các thành viên trong hội nhóm để truy quét trên tinh thần là sẽ xử lý căn cơ từ gốc các nguồn phát sinh các loại tội phạm, trong đó có các phương tiện mà nhóm đối tượng sử dụng để đua xe trái phép, trộm, cướp, cướp giật tài sản trên các tuyến quốc lộ. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông, tiềm ẩn các loại tội phạm cướp giật trên các tuyến giao thông. Thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương kiên quyết xử lý triệt để các cơ sở này nhằm hạn chế thấp nhất tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông để phạm tội. Đáng chú ý, từ kết quả kiểm tra, không chỉ dừng ở xử phạt hành chính mà giao cho công an các đơn vị, địa phương tiếp tục điều tra mở rộng có dấu hiệu tội phạm hình sự là sẽ khởi tố, trong đó làm rõ các phương tiện mà cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện không rõ nguồn gốc, làm rõ có dấu hiệu tiêu thụ tài sản hay không; các linh kiện không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ truy đến cùng có dấu hiệu buôn lậu, trốn thế hay không… Lực lượng công an khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh, cần có cách quản lý con em mình trong việc mua bán, sửa chữa các loại xe máy. Đặc biệt, cần tránh các trường hợp đưa phương tiện đến các địa điểm “độ” xe với mục đích thay đổi kết cấu để đua đòi, đua xe và nghiêm trọng hơn là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều xe đang “độ chế” tại tiệm sửa xe Jim Biker ở khu phố 1, phường Tân Mai, TP.Biên Hoà. Phát hiện xe “độ chế” tại 1 tiệm sửa xe không số ở ấp 3, xã An viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra những vụ việc thanh, thiếu niên sử dụng hung khí có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và tụ tập đua xe trái phép, cướp, cướp giật tài sản. Đặc biệt là có những nhóm thanh, thiếu niên ở những tỉnh thành khác về địa bàn Đồng Nai để “độ chế” xe, tổ chức đua xe trên các tuyến quốc lộ. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, ra quân triển khai lực lượng tổng kiểm tra, xử lý các lò “độ chế” xe trên địa bàn tỉnh. Chiều 1/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập 16 tổ công tác, đồng loạt ra quân kiểm tra 16 cơ sở có dấu hiệu “độ chế” xe mô tô trên địa bàn toàn tỉnh (Biên Hoà: 8 cơ sở; Xuân Lộc: 2 cơ sở; Long Thành: 2 cơ sở; Nhơn Trạch: 1 cơ sở; Trảng Bom: 2 cơ sở; Vĩnh Cửu: 1 cơ sở). Kết quả kiểm tra 16 cơ sở, lực lượng Công an đã phát hiện có 9 cơ sở không có giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh; 6 cơ sở vi phạm các quy định về PCCC; 6 cơ sở đang thực hiện việc “độ chế” xe mô tô phục vụ việc đua xe trái phép với tổng cộng 25 xe mô tô các loại. 10 cơ sở đang sửa chữa xe mô tô không có giấy chứng nhận đăng ký xe, với tổng cộng 47 xe mô tô; 7 cơ sở kinh doanh buôn bán phụ tùng xe không rõ nguồn gốc, không có hoá đơn chứng từ. Ngoài ra, nhiều xe máy khác đang tháo và lắp ráp, có dấu hiệu thay đổi kết cấu các bộ phận như: ống pô, mâm vành, nhông xích; hàng chục phương tiện không chính chủ, các bộ khung, sườn, lốc máy và nhiều phụ tùng không rõ nguồn gốc; một số tiệm sửa xe còn trang bị cả phòng cách âm, để phục vụ việc kiểm tra tốc độ phương tiện. Các tổ công tác đã tạm giữ 57 xe mô tô các loại; 197 sản phẩm phụ tùng xe máy; 714kg ắc quy đã qua sử dụng; 3 biển số xe mô tô không rõ nguồn gốc; 1 bàn thử xăng xe FI. Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua đợt kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện rất nhiều dấu hiệu vi phạm, trong đó có các hành vi tổ chức độ chế, thay đổi kết cấu cho các xe không rõ nguồn gốc để phục vụ cho các nhóm thanh, thiếu niên đua xe trái phép, phát hiện nhiều linh kiện không rõ nguồn gốc, vi phạm về quy định PCCC, có dấu hiện đục số khung, số máy và rất nhiều loại vi phạm khác. Qua đó đã phát hiện ra rất nhiều hội nhóm thanh, thiếu niên ở Đồng Nai móc nối với các thanh, thiếu niên ở các địa phương khác như ở các tỉnh miền Tây và miền Trung. Đây là cơ sở điều tra ban đầu, hướng tới là sẽ điều tra mở rộng xử lý triệt để từng hành vi và mở rộng ra các thành viên trong hội nhóm để truy quét trên tinh thần là sẽ xử lý căn cơ từ gốc các nguồn phát sinh các loại tội phạm, trong đó có các phương tiện mà nhóm đối tượng sử dụng để đua xe trái phép, trộm, cướp, cướp giật tài sản trên các tuyến quốc lộ. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông, tiềm ẩn các loại tội phạm cướp giật trên các tuyến giao thông. Thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương kiên quyết xử lý triệt để các cơ sở này nhằm hạn chế thấp nhất tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông để phạm tội. Đáng chú ý, từ kết quả kiểm tra, không chỉ dừng ở xử phạt hành chính mà giao cho công an các đơn vị, địa phương tiếp tục điều tra mở rộng có dấu hiệu tội phạm hình sự là sẽ khởi tố, trong đó làm rõ các phương tiện mà cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện không rõ nguồn gốc, làm rõ có dấu hiệu tiêu thụ tài sản hay không; các linh kiện không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ truy đến cùng có dấu hiệu buôn lậu, trốn thế hay không… Lực lượng công an khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh, cần có cách quản lý con em mình trong việc mua bán, sửa chữa các loại xe máy. Đặc biệt, cần tránh các trường hợp đưa phương tiện đến các địa điểm “độ” xe với mục đích thay đổi kết cấu để đua đòi, đua xe và nghiêm trọng hơn là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều xe đang “độ chế” tại tiệm sửa xe Jim Biker ở khu phố 1, phường Tân Mai, TP.Biên Hoà. Phát hiện xe “độ chế” tại 1 tiệm sửa xe không số ở ấp 3, xã An viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.