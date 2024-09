Xưởng độ TP.HCM “biến hình” VinFast VF 3 theo phong cách Defender

Mới đây, chủ một xưởng độ xe có tiếng tại Sài Gòn lại khiến cộng đồng mạng xôn xao với dự án “biến hình” cho chiếc VinFast VF 3 theo phong cách Land Rover Defender - mẫu SUV nổi tiếng của Anh Quốc. Thông qua đoạn video do Mr. Xuân Hoàn đăng tải có thể thấy chiếc VinFast VF 3 đã được nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng sang loại tròn, giống như trên mẫu Defender. Tiếp đến phần cản trước và sau cũng được cải tiến, mang đến cái nhìn cứng cáp và mạnh mẽ, theo phong cách của mẫu SUV Anh quốc. Theo chia sẻ của đơn vị thực hiện, phần cản trước/sau và mặt nạ được làm từ nguyên liệu composite, giúp tạo hình nhanh và có độ bền cao hơn nhựa nhưng trọng lượng nặng hơn 30%. Phần nắp ca-pô xe cũng được tinh chỉnh để có thể đóng mở như những chiếc ô tô phổ thông. Chưa dừng lại ở đó, xưởng độ này còn chế tạo thêm một hộc để đồ đặt dưới nắp ca-pô, bọc nỉ cẩn thận, chi tiết này cũng được thiết kế từ sợi composite. Di chuyển ra phía sau, chiếc VinFast VF 3 này cũng được làm lại hệ thống đèn hậu với điểm nhấn là dải đèn LED chạy ngang toàn bộ cốp sau. Kính chiếu hậu vẫn được giữ nguyên nhưng đã được nâng cấp thêm dải đèn LED báo xi nhan. Chi tiết nâng cấp đáng chú ý nhất ở ngoại thất của chiếc VinFast VF3 này phải kể đến bộ mâm được đặt làm riêng theo phong cách của hãng độ Mansory. “Trên thế giới không có bộ mâm Mansory 16 inch thứ 2 như này”, anh Xuân Hoàn cho biết. Không chỉ độ lại ngoại thất, khoang cabin của chiếc VinFast VF 3 trong bài cũng được nâng cấp đáng kể. Mặc dù chưa hoàn thiện nhưng qua video có thể nhận thấy xe được bổ sung thêm bệ tỳ tay trung tâm cỡ lớn tích hợp tính năng sạc không dây và khoang chứa đồ. Phần cánh cửa của xe được thiết kế lại với hệ thống nút chỉnh ghế cảm ứng, lấy cảm hứng từ các mẫu xe đời mới của Mercedes. Xe còn được nâng cấp hệ thống âm thanh với loa sub hơi 8 inch. Việc lựa chọn ghế ngồi cho chiếc xe này cũng là một vấn đề khiến chủ xe phải suy tính nhiều. Theo đó, anh có hai lựa chọn là ghế từ Mercedes-AMG E63 2021 và AMG GT 53 2023. Loại đầu tiên có điểm đặc biệt là mấu cầm ở phía bên cạnh, có thể kéo gập xuống để vào khoang ghế sau. Giá tiền nhập về hết 180 triệu đồng. Còn ghế AMG GT 53 với ưu điểm là được làm từ hợp kim nhôm nguyên khối, nhẹ hơn và tích hợp cả hệ thống loa, nhưng giá thành lại lên tới 280 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu ghế này lại có nhược điểm là không gập được do được thiết kế cho xe 4 cửa. Mr. Xuân Hoàn cho biết nếu giữ hàng ghế sau, anh sẽ chọn ghế từ mẫu E63, nhưng nếu bỏ hàng ghế sau để tăng không gian chứa đồ, anh sẽ chọn mẫu GT 53. >>> Mời độc giả xem thêm video Độ xe đạp bằng cách...mạ vàng | (Nguồn: VTV24):

