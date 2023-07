Hiện trường xe chở than cháy trơ khung trên đường Hồ Chí Minh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng 4/7, tài xế P.K (32 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) điều khiển xe tải lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Gia Lai về Đà Nẵng. Đến địa phận thôn Lao Đu (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thì bất ngờ xe tải bốc cháy. Phát hiện hỏa hoạn ở thùng xe, tài xế và một người ngồi cùng trên xe đã kịp nhảy ra ngoài thoát thân. Nhận tin báo, công an xã, huyện đã đến hiện trường cứu hộ cứu nạn và dập lửa. Tuy nhiên do khu vực này rừng núi hiểm trở nên gặp khó khăn trong việc khống chế đám cháy. Lực lượng chức năng đã tăng cường hai xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lửa thiêu rụi trơ khung, số than trên xe cũng cháy sạch, gây thiệt hại nặng về tài sản. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do lửa bốc cháy từ lượng than phía sau thùng xe. >>> Mời độc giả xem thêm video Hiện trường hai xe tải cháy trơ khung chỉ trong một đêm:

