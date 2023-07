"Gà đẻ trứng vàng" của BĐS Đà Nẵng - Quảng Nam vẫn trong cảnh "chợ chiều"

Từng là phân khúc "nở rộ" trên thị trường bất động sản, shophouse được ví như "gà đẻ trứng vàng" với nhiều lợi ích mang lại như vừa để ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều dự án shophouse tại TP. Đà Nẵng rơi vào tình cảnh ế ẩm, nhiều căn shophouse đã rao cho thuê nhiều tháng thậm chí nhiều năm liền nhưng đành bỏ trống. Cỏ dại ngập lối tại dãy shophouse tọa lạc ngay mặt tiền trục 60m Nguyễn Sinh Sắc, trung tâm quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Cách đó không xa, nằm ở mặt tiền đường Hoàng Thị Loan - con đường rộng nhất nhì quận Liên Chiểu, dãy shophouse này cũng đang được rao bán với giá hơn chục tỷ mỗi căn. Người dân ở gần đó cho biết, biển rao bán hoặc cho thuê nhà đã được treo cả năm nhưng chưa thấy ai dọn đến. Bỏ hoang lâu ngày, hàng loạt căn shophouse tiền tỷ bị trộm đập cửa kính, tháo khung nhôm khiến chủ nhà "khóc ròng". Tại Khu đô thị sinh thái Eco Charm, nơi được mệnh danh là đảo ngọc khu Tây Bắc Đà Nẵng, tình hình cũng chẳng khá hơn. Cỏ dại tràn ngập trên những con đường vắng người qua lại tại "ốc đảo kim cương giữa lòng thành phố". Cây mọc rồi chết khô bên trong các căn shophouse quanh năm đóng cửa khiến không ít người ngỡ ngàng. Dãy shophouse nằm trên trục đường Minh Mạng rộng 15m thông ra biển, một vị trí đắc địa trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng với vẻ ngoài sang trọng, hào nhoáng. Ít ai ngờ dãy shophouse từng được giới thiệu có mặt tiền rộng 7,5m, diện tích khuôn viên 150 m2, xây 3,5 tầng rất phù hợp cho kinh doanh và an cư, giờ biến thành nhà kính trồng cỏ. Cỏ mọc um tùm, xanh tốt bên trong các căn shophouse. Nhiều môi giới bất động sản cho biết, mặc dù giá bán và cho thuê đã giảm gần như "sập sàn" vẫn không có giao dịch. Trong khi đó, tại Khu đô thị sinh thái Golden Hills, nơi từng được xem là điểm nhấn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội về phía Tây Bắc của Đà Nẵng đang dần trở nên hoang phế. Cỏ dại ngập lối quanh những căn biệt thự chỉ mới được xây thô. Ngay phía Nam Đà Nẵng, tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, la liệt biệt thự bỏ hoang trên cung đường tỷ đô. Homeland Paradise Village từng được giới thiệu là một siêu phẩm ngay giữa lòng Nam Đà Nẵng được xây dựng theo phong cách cổ kính Hội An, giờ vắng lặng không một bóng người. Ngoài lớp sơn màu vàng "bắt mắt" thì chưa thể hình dung dãy biệt thự này sẽ đáng "đồng tiền bát gạo" thế nào khiến những người đã trót "xuống tiền" như ngồi trên đống lửa. Nam Hội An City - “phố Tây giữa lòng di sản”, nơi được kỳ vọng sẽ tạo nên một Hội An mới đầy tiện nghi, hiện đại kế bên Di sản văn hóa thế giới. Nằm cạnh cầu Cửa Đại - cây cầu lớn nhất tỉnh Quảng Nam, trên tuyến đường huyết mạch kết nối Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ, Nam Hội An City vẫn rơi vào cảnh bỏ hoang, cỏ dại ngập lối trước những căn nhà phố chỉ mới được xây thô. Không chỉ có shophouse, biệt thự , làn sóng cắt lỗ bất động sản còn lan sang cả đất nền. Nhiều lô đất ở Đà Nẵng đã giảm cả tỷ đồng mà vẫn ế khách. Khu đô thị FPT Đà Nẵng đình đám ngày nào, ngay cạnh "thung lũng Silicon" của Việt Nam - FPT Complex... được quy hoạch chuyên nghiệp nay biến thành nơi chăn thả gia súc. Được giới thiệu là dự án có vị trí tuyệt đẹp ” Đất phú- Trời an ” khi vừa sở hữu mặt tiền sông Cổ Cò thơ mộng, lại phi thẳng ra bãi tắm Biển Đông, ngay cạnh FPT Plaza, giá đất nền tại Khu đô thị FPT Đà Nẵng hiện đã giảm gần "chạm đáy" nhưng vẫn không có giao dịch. Tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thuộc địa phận thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ngay gần đó, tình hình cũng chẳng khác hơn. Khung cảnh nhộn nhịp kẻ bán người mua, "mua đất như mua rau" giờ trở thành câu chuyện "ngày xưa". Tại Khu đô thị số 6 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, giá đất đã giảm hơn nửa tỷ đồng mỗi lô nhưng vẫn không có người hỏi tới. Vắng khách, nhiều công ty, văn phòng bất động sản phải đóng cửa vì không có tiền thuê mặt bằng, không có tiền trả lương cho nhân viên. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã quay trở lại, nhưng không còn nhà đầu tư đến "săn đất" như trước, thị trường bất động sản Đà Nẵng - Quảng Nam vẫn trong cảnh "chợ chiều"... >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ:

