Những điểm check-in độc lạ chỉ có ở Hội An

Giữa khung cảnh làng quê thanh bình dọc con đường Hùng Vương, thành phố Hội An, những "túp lều" nhỏ xinh xinh khiến du khách phải dừng chân ghé lại... Con đường tre nhỏ dẫn lối du khách băng qua cánh đồng đợi mùa gieo hạt. Những con thuyền chở đầy hoa dại ... Và khung cảnh yên ả, thơ mộng đặc trưng của làng quê Việt hiện ra trước mắt. Du khách lạc bước trên những con đường quanh co được ghép bằng tre, tô điểm bởi nhiều tiểu cảnh và các loài hoa dại. Thấp thoáng sau đám hoa rực rỡ đủ sắc màu là một túp lều vải. Đây là địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn độc lạ được nhiều bạn trẻ yêu thích. "Khách sạn ngàn sao" bao chill có lẽ chỉ thấy ở Hội An. Xung quanh là những luống hoa đủ loại đang khoe sắc. Một đầm sen xanh mướt như trong truyện cổ tích.Điểm check-in mang thiết kế đơn giản, mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên. Nhâm nhi ly cà phê giữa đầm sen thơ mộng cũng là một trải nghiệm thú vị với nhiều du khách. Và đứng ở góc nào du khách cũng sẽ có những tấm ảnh check-in cực chất. >>> Mời độc giả xem thêm video Xót xa bờ biển Hội An sạt lở, đe dọa “nuốt chứng” loạt resort:

Giữa khung cảnh làng quê thanh bình dọc con đường Hùng Vương, thành phố Hội An, những "túp lều" nhỏ xinh xinh khiến du khách phải dừng chân ghé lại... Con đường tre nhỏ dẫn lối du khách băng qua cánh đồng đợi mùa gieo hạt. Những con thuyền chở đầy hoa dại ... Và khung cảnh yên ả, thơ mộng đặc trưng của làng quê Việt hiện ra trước mắt. Du khách lạc bước trên những con đường quanh co được ghép bằng tre, tô điểm bởi nhiều tiểu cảnh và các loài hoa dại. Thấp thoáng sau đám hoa rực rỡ đủ sắc màu là một túp lều vải. Đây là địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn độc lạ được nhiều bạn trẻ yêu thích. "Khách sạn ngàn sao" bao chill có lẽ chỉ thấy ở Hội An. Xung quanh là những luống hoa đủ loại đang khoe sắc. Một đầm sen xanh mướt như trong truyện cổ tích. Điểm check-in mang thiết kế đơn giản, mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên. Nhâm nhi ly cà phê giữa đầm sen thơ mộng cũng là một trải nghiệm thú vị với nhiều du khách. Và đứng ở góc nào du khách cũng sẽ có những tấm ảnh check-in cực chất. >>> Mời độc giả xem thêm video Xót xa bờ biển Hội An sạt lở, đe dọa “nuốt chứng” loạt resort: