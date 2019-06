Vạch trần thủ đoạn chuyên trộn hóa chất vào ma túy để tăng lợi nhuận

Điều đáng nói, những chất pha trộn đều là hóa chất được các đối tượng mua bán trôi nổi trên thị trường.

Loại tội phạm này ngày càng diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho hoạt động đấu tranh. Nhân ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26-6, chúng tôi nhắc đến một số thủ đoạn của các gã trùm pha tạp chất, hóa chất vào ma túy để làm tăng lợi nhuận, “đầu độc” con nghiện nhiều hơn.

TỪ LÒ XAY, ÉP HEROIN CỦA “TƯ LÙN”...

Sau thời gian Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy CATP (PC04) liên tiếp ra quân triệt phá nhiều hang ổ ma túy, những điểm nóng về ma túy trên địa bàn TPHCM cũng giảm dần.

Tuy nhiên, gần đây trong quá trình quản lý địa bàn, trinh sát Đội 7 - Phòng PC04 nghe dân chơi trong giới đồn thổi về một tay buôn ma túy thế hệ 8X mới nổi có biệt danh là “Tư Lùn”. Cái tên này nhanh chóng được lực lượng phòng chống ma túy liệt vào danh sánh “đen”. Vậy tên trùm này có lai lịch ra sao, phương thức thủ đoạt hoạt động như thế nào?

Sau nhiều ngày lân la tìm hiểu, góp nhặt các nguồn thông tin, trinh sát cũng làm rõ được lai lịch của hắn là Bùi Ngọc Phương (SN 1985), một kẻ “ngáo đá” và đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương. Từ manh mối ban đầu của vụ án, tháng 11-2018, Đội 7 đã lập hiềm nghi đấu tranh với đường dây ma túy do Phương điều hành.

Các khuôn dập thuốc lắc do các đối tượng đặt làm

Mặc dù không nghề nghiệp, nhưng gần đây Phương phất lên trông thấy khi liên tục thay đổi xe máy. Những chiếc xe mà Phương sở hữu đều là xe phân khối lớn, đắt tiền. Hắn rất khôn ngoan, lọc lõi, chỉ giao “hàng” cho những đầu mối đặc biệt tin cậy và để tránh bị lọt thông tin, hắn cắt khâu trung gian, đích thân cõng hàng đi giao dịch với các đầu mối.

Sau nhiều ngày theo dấu đối tượng, trinh sát ghi nhận mỗi khi ra đường hắn quan sát láo liên, rồi lên xe phóng với tốc độ cao đề phòng bị theo dõi sẽ dễ dàng cắt đuôi. Địa bàn hoạt động của Phương chủ yếu những “chân rết” trên địa bàn Q8 và một số quận huyện vùng ven. Mặt hàng đối tượng này gieo rắc chủ yếu là heroin. Để thu được lợi nhuận kếch xù, tên “trùm” tậu hẳn một máy xay, trộn và ép heroin .

Thời gian đầu, Phương liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở nên trinh sát gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nơi tá túc và cất giấu ma túy của hắn. Không nản lòng, một tổ trinh sát liên tục được cài cắm theo dõi mọi di biến động của Phương, và kết quả cũng xác định được nơi cất dấu, pha trộn ma túy của gã ở căn nhà trên đường Lưu Hữu Phước, P15Q8.

Sau khi xác định rõ sào huyệt cũng như mọi phương thức, thủ đoạt hoạt động của Phương, được sự đồng ý của Ban chỉ huy Phòng PC04, các trinh sát Đội 7 được lệnh phá án. Trưa 20-5-2019, trinh sát bắt quả tang Phương trên đường đi giao ma túy.

Kiểm tra cốp xe SH của đối tượng, công an thu giữ 1 bánh heroin. Khẩn trương khám xét căn nhà Phương thuê trên đường Lưu Hữu Phước, công an thu giữ thêm 8 bánh heroin, 49,76gram ma túy đá và nhiều dụng cụ đồ nghề dùng để pha trộn, dập ép ma túy.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phương khai số heroin tang vật hắn mua của một đối tượng trên địa bàn Q8 với giá 200 triệu đồng/ bánh. Sau đó, hắn đem về xay nhuyễn trộn với một số tạp chất màu trắng, mua sẵn ở chợ Kim Biên rồi ép ra thành phẩm. Cứ mỗi bánh heroin sau khi pha trộn, Phương cho ra lò 1,5 bánh. Thông thường, 1 bánh heroin Phương sẽ chia nhỏ thành 8 cây để dễ giao dịch.

Sau khi sang tay cho các đầu nậu, Phương hưởng lợi 50 triệu đồng/bánh. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Bùi Ngọc Phương để xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Một tay “trùm” khét tiếng về việc gia công pha trộn tạp chất vào heroin để đầu độc con nghiện ở khu vực Q8, H.Bình Chánh phải kể đến là Lê Thanh Tuấn (SN 1981, ngụ Q8)... Tổ chức tội phạm ma túy do Tuấn và đồng bọn Ngô Văn Hùng (SN 1979, người Hà Nội) mới bị Đội 6 Phòng PC04 triệt phá hồi cuối tháng 4-2019. Thu giữ tang vật 21 bánh heroin, 9kg ma túy đá, 4kg ketamin, 1 ôtô và một bộ máy ép bánh heroin...

Tại cơ quan công an, Tuấn khai mua heroin với giá 210 triệu đồng/ bánh rồi đến chợ Kim Biên mua thêm một số chất phụ gia, đem về pha trộn. Cứ mỗi bánh heroin ban đầu, qua bàn tay phù phép của Tuấn cho ra thành phẩm là 3 bánh heroin, bán lại cho các đầu mối với giá 240 triệu đồng/bánh. Không phải nói nhiều, chỉ qua con số này đủ nói lên mức độ độc hại của “cái chết trắng” là như thế nào.

. . .ĐẾN NHỮNG XƯỞNG DẬP THUỐC LẮC QUY MÔ

Giữa năm 2018, Phòng PC04 kết hợp với Cục CSĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Long An, Phòng Cảnh sát hình sự CATP và một số đơn vị nghiệp vụ... đã đánh sập lò dập thuốc lắc chuyên cung cấp cho các quán bar, vũ trường trên địa bàn TPHCM do Lê Hồng Việt (SN 1986, quê Tiền Giang), Đặng Hoàng Minh (tự Bi Heo) và Nguyễn Ngọc Vui (cùng SN 1985, ngụ Q.Gò Vấp) cùng đồng bọn thực hiện.

Tổ chức tội phạm này rất quỷ quyệt, thủ đoạn rất ma mãnh như thường chọn những khu vực vùng ven hoặc căn hộ cao tầng, trong các chung cư đang trong quá trình xây dựng chưa hoàn thiện, người ra vào lộn xộn để thuê ở và làm nơi pha trộn, tái chế, dập thuốc lắc. Chúng hoạt động trên nhiều tỉnh thành, có sự phân công rõ vai trò nhiệm vụ cụ thể của từng đối tượng gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, phá án. Song, dù khôn ngoan, lọc lõi đến mấy thì chúng cũng bị lực lượng phòng chống ma túy vạch trần thủ đoạn.

Ma túy của các đối tượng bị thu giữ

Đáng nói là sau khi bị bắt, Vui khai toàn bộ bột màu, hóa chất được đặt mua từ Trung Quốc. Ngoài ra, gã còn mua thêm một số loại thuốc cảm, thuốc thú y... đem về bào chế làm chất phụ gia để pha trộn dập thành thuốc lắc. Khám xét những xào huyệt bào chế, pha trộn của những đối tượng này, trinh sát không khỏi rùng mình khi phát hiện phần lớn những tạp chất chúng pha trộn đều không có nguồn gốc xuất xứ, với đủ các loại phẩm màu bắt mắt. Tác hại của những viên thuốc lắc đủ màu mà chúng tung ra thị trường sẽ hủy hoại một bộ phận giới trẻ.

Tính đến khi bị bắt, tổ chức tội phạm này đã thẩm lậu ra thị trường hàng chục ngàn viên thuốc lắc, thu lợi bất chính số tiền “khủng”. Tại các “đại bản doanh”, công an cũng thu giữ 1 máy ép hiệu YIEIA, 1 máy khoan, 2 cân loại 2 kg, 6 thùng chế phẩm ma túy, 6 can loại 30 lít chứa cồn, 1 cân tiều ly điện tử, 3 thau và 6 chảo kim loại, cùng nhiều phụ gia, phẩm màu, thuốc tây các loại dùng để sản xuất ma túy tổng hợp...

Một “bà trùm” dày dạn kinh nghiệm trong việc chiết xuất, pha trộn, dập thuốc lắc khét tiếng Sài thành với biệt danh chị Ba Sài Gòn cũng bị Phòng PC04 xóa sổ hồi giữa năm 2018. “Nữ quái” này có họ tên đầy đủ là Lưu Thị Phương Yến (SN 1966). Thủ đoạn của Yến là thuê cùng lúc nhiều căn hộ cao cấp và nhà phố, trang bị camera ngoài cổng để quan sát và lắp đặt thêm thiết bị báo động phòng khi có biến cố xảy ra.

Khi đột nhập căn nhà phố đối tượng thuê trong hẻm 1419 Lê Văn Lương, các chiến sĩ công an không khỏi ngỡ ngàng về cách thức ả gia cố phòng ốc. Tại căn phòng trên tầng lầu, Yến dùng để pha trộn, dập thuốc được mở máy lạnh 24/24h, tường, kính đều được dán nhiều miếng lớp mút xốp vừa để cách âm và ngăn mùi hôi... Công an thu giữ tổng cộng khoảng 18.000 viên thuốc lắc, hơn 10kg bột màu nguyên liệu các loại và 12 đầu khuôn mẫu dùng để dập thuốc lắc.

Yến khai thường đến chợ Kim Biên mua hóa chất hoặc đến một số tiệm thuốc tây để mua thuốc về bào chế, pha trộn, dập rồi cho ra đời hàng ngàn viên thuốc lắc đủ mọi hình thù như: trái tim, nốt nhạc, hình đầu thú. Số thành phẩm này, Yến bán sỉ cho các đầu mối với giá 150 - 180.000 đồng/viên...

Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến việc pha trộn tạp chất vào ma túy, Thượng tá Võ Văn Trai - Phó trưởng Phòng PC04 CATP cảnh báo: “Hiện nay người sử dụng ma túy thông thường không dùng duy nhất một loại ma túy truyền thống như heroin, mà có thể cùng lúc họ vừa dùng heroin vừa chơi ma túy đá, thuốc lắc, ketamin... Trong khi đó một viên nén ma túy lại chứa rất nhiều tạp chất, nhiều thành phần ma túy khác nhau nên khi sử dụng sẽ dẫn đến những tác hại khôn lường, nhẹ thì có thể mất kiểm soát về nhận thức và hành vi, nặng hơi sẽ dẫn đến sốc thuốc và tử vong...

Mời quý độc giả xem video Đánh sập nhà trùm ma túy: