Hé lộ thủ đoạn lừa tiền khách hàng của nhân viên showroom ôtô

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Lưu Văn Thái ( SN 1990, trú tại đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về hành vi " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

Đối tượng Lưu Văn Thái.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều khách hàng, tố cáo việc đã làm thủ tục mua xe ôtô của nhân viên làm việc tại showroom VinFast Imperia nhưng không nhận được xe. Một trong số đó là anh Nguyễn Văn Ph (trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan Công an, anh Ph cho biết: Vào ngày 1/7, anh Ph đến Showroom VinFast Imperia để đặt mua 1 chiếc xe ôtô Lux A 2.0 và đã đặt cọc 50 triệu đồng vào tài khoản của công ty. Trong quá trình này, Thái đã đề nghị được giúp anh Ph mua voucher giảm giá và lấy xe trong thời gian nhanh nhất. Sau khi nghe Thái gợi ý, lại nghĩ anh ta là nhân viên của công ty nên anh Ph đã rút cọc, hủy hợp đồng với công ty để trực tiếp giao dịch với Thái… Sau khi chuyển tiền, anh Ph không nhận được xe như lời hứa hẹn.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2018, Thái là nhân viên tư vấn bán hàng của showroom Long Biên thuộc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast. Tháng 2/2022, Thái chuyển về làm việc tại showrom Vinfast Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Thời điểm này, Thái đã chơi đánh bạc tại ứng dụng đánh bạc trực tuyến W88 dẫn đến thua lỗ.

Cũng trong thời gian này, Tập đoàn Vingroup có chính sách cấp voucher (thẻ ưu đãi) cho các khách hàng để sử dụng khi mua ôtô VinFast. Những khách hàng được cấp voucher khi không có nhu cầu sử dụng có thể bán lại. Với công việc là tư vấn bán hàng, Thái đã môi giới cho nhiều khách hàng mua voucher để được giảm giá khi mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Thái không sử dụng mua voucher ngay mà dùng đánh bạc và nhiều mục đích cá nhân khác. Sau này, khi giá voucher tăng cao dẫn đến việc Thái bị thua lỗ.

Do thua lỗ từ việc đánh bạc và môi giới voucher như trên, từ tháng 7/2021, Thái nảy ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Do số lượng khách hàng mua xe Vinfasst quá lớn nên công ty không đủ giao cho khách, Thái đã lợi dụng là nhân viên tư vấn bán hàng, dùng thủ đoạn giúp khách hàng mua được xe trong thời gian nhanh nhất. Để làm được việc này, Thái tư vấn cho khách hàng sẽ không làm hợp đồng mua bán với công ty mà trực tiếp giao dịch với Thái, chuyển tiền mua xe vào tài khoản cá nhân của Thái, sau đó bị Thái chiếm đoạt.

Trở lại trường hợp của anh Nguyễn Văn Ph, theo lời khai của Thái tại cơ quan Công an thì vào ngày 1/7, sau khi anh Ph chuyển hơn 226 triệu đồng để trả tiền mua voucher, trong tài khoản Thái vẫn có hơn 442 triệu đồng.

Thái không dùng số tiền này mua voucher cho anh Ph như thỏa thuận mà chuyển số tiền hơn 211 triệu đồng để thanh toán tiền 1 xe của một khách hàng tên Nguyễn Văn Ngà.

Sau đó, tài khoản của Thái tiếp tục được một số khách hàng chuyển tiền vào, với tổng tài khoản lúc này có hơn 532 triệu đồng. Số tiền này, Thái đã chuyển 500 triệu đồng để nạp vào tài khoản đánh bạc W88.

Đến ngày 21/7, anh Ph chuyển vào tài khoản của Thái 506 triệu đồng để thanh toán tiền mua xe, đối tượng đã chuyển cho Nguyễn Thị Ngân là nhân viên showroom Vinfast Long Biên hơn 280 triệu đồng và chị Phạm Thy Thơ ở Vinhomes Riverside Hà Nội 184 triệu đồng để mua các Voucher mua hàng (voucher này Thái giữ lại để khi có nhu cầu thì sử dụng).

Cũng với thủ đoạn như trên, đối tượng đã lừa anh Phạm Văn Đ (trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng). Tổng số tiền Thái đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Ph và Phạm Văn Đ là hơn 1, 4 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bước đầu xác định chỉ tính riêng từ ngày 19/6 đến 6/9, Thái đã đánh bạc thua hơn 8 tỷ đồng. Ngoài hai bị hại trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng còn nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast và nhiều bị hại khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.