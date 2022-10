Xúc động hình ảnh cảnh sát PCCC mệt nhoài sau chữa cháy

Khoảng hơn 8h ngày 3/10, tại khu vực Xưởng sản xuất mực máy in của Công ty Vật liệu in ấn Dụ Nguyên (thuộc Tổng kho An Hồng, Công ty CP Thương mại Minh Khai, xã An Hồng, An Dương, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy. Ảnh: CTV Lúc đó công nhân đang làm việc thì phát hiện cháy tại thùng hàng phía dưới nhà xưởng. Công nhân dùng thiết bị PCCC cá nhân dập lửa nhưng càng dập, ngọn lửa càng bùng phát dữ dội, đám cháy nhanh chóng lan ra cả khu vực nhà xưởng rộng vài trăm m2. Ảnh: CTV Nhận được tin, phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hải Phòng đã huy động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn đồng thời ngăn đám cháy lan ra khu vực nhà xưởng khác. Ảnh: CTVVụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ trang thiết bị, vật tư trong khu nhà xưởng rộng hơn 300 m2. Được biết, tổng kho An Hồng thuộc Công ty CP Thương mại Minh Khai. Tổng kho là hệ thống hàng chục kho, nhà xưởng tiền chế rộng hàng chục nghìn m2. Công ty vật liệu in ấn Dụ Nguyên thuê một phần diện tích của Tổng kho làm nhà xưởng sản xuất mực in. Ảnh: CTV Do khu vực nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đến 13h30 vụ cháy cơ bản được khống chế, đến hơn 14h cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt. Ảnh: CTV Khi xảy ra cháy, trong nhà xưởng có hai công nhân đang pha chế nguyên vật liệu in và bị bỏng nhẹ nhưng đã được đưa ra ngoài cấp cứu kịp thời. Lực lượng PCCC đã khống chế, ngăn không cho ngọn lửa cháy lan sang các kho hàng, nhà xưởng liền kề. Sau một ngày căng mình chữa cháy, các chiến sĩ cảnh sát PCCC của công an TP Hải Phòng ăn vội suất cơm hộp ngay tại hiện trường. Ảnh: CTV Có đến hiện trường mới thấy được sự vất vả của các chiến sĩ cảnh sát PCCC. Ảnh: CTV Ăn vội suất cơm đạm bạc để còn kịp làm nhiệm vụ. Ảnh: CTV Cơm chan với khói...Ảnh: CTV Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát PCCC mệt nhoài, nằm chồng lên nhau dưới sàn để ngủ sau một ngày miệt mài chữa cháy khiến cộng đồng mạng không khỏi thương cảm. Ảnh: page HP Một tài khoản mạng bình luận đầy hài hước nhưng cũng rất ấm lòng: "Nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, 21 năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe, mệt lần này thôi, thất nghiệp mãi mãi nhé các đồng chí". Mời độc giả xem thêm video Vụ cháy ở TP.HCM, anh trai tử vong sau khi cứu em không thành (Nguồn: THĐT)

