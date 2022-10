Hải Phòng: Triệt phá “động ma túy” của nữ quái đất Cảng

Vừa qua, đội CSĐTTP về ma túy - Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã phát hiện tại số nhà 13/8 358 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng xuất hiện một tụ điểm có biểu hiện mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.



Quyết tâm ngăn chặn tội phạm, đội CSĐTTP về ma túy — Công an quận Hải An đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá tụ điểm này.

Hai đối tượng Dung và Nhung. Ảnh: CAHP

Vào khoảng 15h30’ ngày 27/9/2022, Đội CSĐTTP về Ma tuý — Công an quận Hải An phối hợp Công an phường Đông Hải 1, quận Hải An bắt quả tang tại số 13/8/358 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng đối tượng Vũ Thị Dung, sinh năm 1978, trú tại số 13/8/358 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An đang bán ma túy cho 02 đối tượng.

Quá trình bắt giữ Tổ công tác thu trong nhà Vũ Thị Dung thêm 06 túi nilon bên trong chứa ma túy đá, bình dụng cụ sử dụng ma tuý, cân tiểu ly cùng một số đồ vật, tải sản khác liên quan.

Ngoài ra Tổ công tác phát hiện ở sân trước cửa nhà của Dung đối tượng Khoa Thi Nhung, sinh năm 1978, trú tại số 155B Trung Hành, Trung Hành 9, Đằng Lâm, Hải An tàng trữ 01 túi nilon chứa ma túy đá.

Vừa qua, cơ quan CSĐT - Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tổ vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Dung về tội mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời cũng khởi tố bị can đối với Khoa Thi Nhung về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.