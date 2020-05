Hé lộ lý lịch bất hảo của kẻ nổ súng cướp ngân hàng ở Hà Nội

Theo cơ quan công an, vào khoảng 15h10 ngày 20/4, Trần Hữu Trung (29 tuổi, trú TP Uông Bí, Quảng Ninh) đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và mang găng tay, giả dạng khách hàng đến chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn huyện Sóc Sơn - Hà Nội.



Sau khi vào nơi giao dịch, Trung nổ súng uy hiếp để cướp ngân hàng . Trung uy hiếp nhân viên ngân hàng đòi đưa 900 triệu. Tuy nhiên, một nhân viên đã nhấn nút báo động nên tên cướp ngân hàng chạy ra ngoài.

Thấy bảo vệ ngân hàng áp sát, Trung bắn phát súng thứ 2 để thị uy rồi lên xe máy bỏ trốn theo hướng quốc lộ 3 đi Thái Nguyên.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được 2 vỏ đạn súng quân dụng K59 và hòm tôn. Vụ nổ súng không gây thiệt hại về người. Ngoài ra, phía ngân hàng cũng không bị cướp tiền.

Tiếp tục rà soát, cơ quan chức năng phát hiện biển số 11B1-21447 gắn vào chiếc xe máy do Trung điều khiển là biển số xe tang vật vụ trộm cắp tài sản xảy ra năm 2018 ở Bắc Ninh.

Đối tượng mang súng vào cướp ngân hàng ở Sóc Sơn

Ngay trong đêm xảy ra vụ cướp hụt trên, Công an Hà Nội phối hợp cùng lực lượng thuộc Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang truy bắt nghi can gây án. Trong quá trình truy tìm, cảnh sát tìm thấy túi vải đựng biển số xe máy 11B1, 1 viên đạn K59, mũ lưỡi trai và nhiều tang vật Trung sử dụng khi cướp ngân hàng.

Đêm 23/4, cơ quan điều tra phát hiện Chu Đức Chính (17 tuổi, quê Bắc Giang) đang cất giấu chiếc xe máy do Trung điều khiển đến ngân hàng trước vụ nổ súng. Từ lời khai của Chính, cảnh sát tiếp tục triệu tập Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi, ở Bắc Giang) là người đã chở Trung bỏ trốn.

Đến sáng 26/4, nghi phạm cướp ngân hàng đến Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng sau đó bàn giao Trung cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội thụ lý.

Đối tượng Nguyễn Hữu Trung tại cơ quan công an (ảnh HL)

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận, do anh ta đang nợ khoảng 500 triệu đồng nên mới quyết định đi cướp ngân hàng. Tên cướp khai khẩu súng K59 dùng để gây án được một người bạn cho anh ta hồi năm 2013.

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an phát hiện Trung chính là người gây ra vụ cướp tháng 3/2016. Sau đó, đối tượng bị TAND TP Uông Bí tuyên 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Trong lúc thi hành án, Trung bỏ trốn khỏi địa phương nên bị công an ra lệnh truy nã.

Cũng trong ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Trần Hữu Trung về các tội Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị can Chu Đức Chính và Giáp Ngọc Ninh cùng bị khởi tố tội Che giấu tội phạm.