Hàng loạt nguyên cán bộ Eximbank Bà Rịa -Vũng Tàu tiếp tục bị điều tra

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BRVT, báo cáo trên xuất phát từ việc hiện nhiều người dân tố cáo Cty Ô Cấp (BRVT) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán nền dự án cho họ, rồi cầm cố ngân hàng, rồi lại sang tay dự án cho công ty khác.

Cụ thể, hàng trăm nhà đầu tư đã góp từ 70%-90% mua nền Dự án khu dân cư số 1 Tây Nam (huyện Long Điền, tỉnh BRVT) do Cty Ô Cấp làm chủ đầu tư. Sau khi thu tiền, Cty này đã đem thế chấp ngân hàng. Sau đó lại đem dự án bán cho Công ty TNHH XD-TM Thu Hà (BRVT) và Cty này hiện đang rao bán ồ ạt.

Dự án mà Cty Ô Cấp sang tay Cty khác, dù đã thu tiền nhà đầu tư.

Sau khi xác minh, cơ quan công an cho hay, vụ việc lại liên quan đến ông Hoàng Kim Long - nguyên Giám đốc Eximbank chi nhánh BRVT, đã bị khởi tố điều tra trong vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo đó, ông Long cùng Nguyễn Đình Huân - nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Eximbank chi nhánh BRVT, Nguyễn Văn Khang - nguyên cán bộ tín dụng Eximbank chi nhánh BRVT và một số cán bộ khác đã có nhiều vi phạm về lập hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, duyệt cấp tín dụng cho các Cty Ô Cấp , Cty Thành Long, Cty Đồng Tiến.

Viện KSND tỉnh BRVT đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can vụ án này. Tuy nhiên, sau khi Cơ quan CSĐT có lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, ông Long đã bất ngờ bị bệnh... tâm thần. Do đó, đến đầu năm 2018, Viện KSND tỉnh BRVT đã có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh với ông này.

CQĐT cũng đã tách vụ án, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Long, khi nào có căn cứ sẽ phục hồi điều tra. Tới tháng 3/2018, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản thế chấp để có hướng xử lý tiếp theo, nhưng tới nay chưa có kết quả.

Cơ quan CSĐT Công an BRVT cũng xác nhận, người mua lại dự án Cty Ô Cấp hiện cũng đang bị điều tra trong vụ án khác.

Trước tố cáo của nhà đầu tư tại BRVT, TPHCM liên quan các sai phạm trên, Cơ quan CSĐT đề nghị chuyển vụ án đến Phong Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh BRVT thụ lý giải quyết, sớm ổn định tình hình.