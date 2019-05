Nhặt được ba lô có 6 triệu đồng, gia đình giáo viên trả lại cho khổ chủ

(Kiến Thức) - Sau khi phát hiện chiếc ba lô rơi ở gốc cây bên đường, gia đình cô giáo Hiền đã thông báo cho cơ quan chức năng đến kiểm tra thì thấy bên trong có 6 triệu đồng…, may mắn chiếc ba lô sau đó được khổ chủ liên hệ nhận lại.

Ngày 1/5, trao đổi với PV cô giáo Nguyễn Thị Hiền, giáo viên Trường THCS Ba Trại (xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cho biết, khoảng 5h sáng ngày 29/4, bố chồng chị là ông Nguyễn Mạnh Thắng (ở xóm 7, thôn Tân Tiến, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện một ba lô rơi ở gốc cây xanh nằm bên đường gần nhà.



“Bố chồng tôi gọi mọi người dậy để xem trong ba lô đó có gì, nhưng tôi cùng chồng (anh Nguyễn Mạnh Đạt, là giáo viên trường THCS Sơn Đà, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã quyết định không mở ra, mà giữ nguyên vị trí”, chị Hiền nhớ lại.

Vị trí chiếc ba lô bị đánh rơi.

Theo chị Hiền, sau đó gia đình chị đã gọi điện báo cho Công an sở tại. Công an xã Ba Trại khi tiếp nhận thông tin đã cử công an viên Hoàng Văn Minh xuống hiện trường để kiểm tra. Kết quả phát hiện bên trong ba lô có 6 triệu đồng tiền mặt, nhiều đồng xu tiền và một số quần áo cá nhân nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Minh - Công an viên xã Ba Trại xác nhận thông tin nêu trên, đồng thời cho biết ngay khi kiểm tra xong Công an Ba Trại đã lập biên bản thu nhận đồng thời mang chiếc ba lô về trụ sở và thông báo lên loa phát thanh để tìm kiếm chủ nhân.

6 triệu đồng tiền mặt và quần áo bên trong chiếc ba lô.

Ngoài ra, anh Nguyễn Mạnh Đạt sau đó hỗ trợ đăng tải sự việc lên mạng xã hội facebook để tìm chủ nhân chiếc ba lô. Đến ngày 30/4, anh Nguyễn Hải (chủ nhân ba lô), đã liên hệ với gia đình giáo viên và công an xã để được nhận lại đồ đánh rơi.

Theo lời anh này, tối 28/4, trên đường đi làm về nhà bản thân anh đã đánh rơi chiếc ba lô nói trên do uống rượu, sau đó không nhớ là mình làm rơi ở đâu, khi tỉnh rượu thì mới nhớ đồ của mình bị mất.

Được biết, chiều 30/4 sau khi xuất trình các giấy tờ chứng minh bản thân anh Hải đã nhận lại tài sản bị đánh rơi. Anh này đã gửi chút tiền để cảm ơn gia đình cô giáo Hiền nhưng gia đình đã từ chối và chỉ nhận lời cảm ơn.