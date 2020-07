Hai thanh niên dùng súng bắn chết người đàn ông đi trên đường

Tối 25/7, Công an TP.Tân An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường tử thi, lấy lời khai các nhân chứng điều tra truy xét 2 nghi can nổ súng bắn chết người ở khu vực.



Theo đó, khoảng 16h5 cùng ngày, anh Đào Quốc Liêu (46 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS: 63B3-088.66 chở theo anh Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) chạy hướng từ tỉnh Tiền Giang về tỉnh Long An.

Khi anh Liêu chở bạn tới đoạn trước quán cơm Yến Nhi quốc lộ 1, KP.Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An thì có 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên xe máy mang BKS: 59U1-706.97 đi theo phía sau.

Khi xe vừa tới đoạn vắng thì 2 thanh niên vượt lên áp sát xe của anh Liêu.

Anh này chưa hiểu chuyện gì thì cả 2 thanh niên rút súng bắn vào thẳng vào người anh Liêu khiến anh trúng đạn bị thương.

Gây án xong, 2 đối tượng vội tẩu thoát, anh Liêu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra truy xét 2 đối tượng gây án.