Bao vụ làm gương sao nữ sinh vẫn đánh bạn rồi quay clip lên mạng?

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 30 giây ghi lại sự việc một nữ học sinh lớp 7 trường THCS Chí Thiện (xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) bị một bạn nữ cùng trường túm tóc tát tới tấp vào mặt ngay tại bàn học. Trong đoạn video, có khá đông các bạn nam nữ hò reo cổ vũ, dùng điện thoại quay lại sự việc và chỉ có vài người can ngăn. Sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra rất bức xúc. Lãnh đạo UBND xã Chí Thiện xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin vụ nữ sinh bị đánh. Theo đó, sự việc xảy ra vào gần một tháng trước và nhà trường đã mời gia đình các em học sinh tới để làm việc, hòa giải. Phía UBND xã đã yêu cầu Công an xã vào cuộc tìm hiểu cụ thể nguyên nhân sự việc. Còn theo lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Lạc Sơn, sự việc xảy ra cách đây hơn 1 tháng và lãnh đạo trường THCS Chí Thiện cũng đã có báo cáo, ngay sau đó Phòng giáo dục huyện yêu cầu nhà trường làm rõ vụ việc. Nguyên nhân vụ việc do xích mích cá nhân giữa hai học sinh tuy nhiên nhà trường đã cho mời các em có mặt trong lớp vào thời điểm xảy ra vụ việc đến nhắc nhở vì khi xảy ra đã không can ngăn, báo cáo tới thầy cô kịp thời. Sự việc nữ sinh đánh bạn rồi quay clip ở Lạc Sơn, Hòa Bình kể trên là việc đáng buồn. Bởi lẽ, lâu nay bạo hành học đường, đặc biệt là hiện tượng nữ sinh đánh nhau, đánh bạn rồi quay clip đã trở thành vấn nạn đáng báo động của xã hội. Đơn cử như mới đây, ngày 17/6, một nữ sinh ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) bị bạn đánh, lột đồ trong lớp rồi tung lên mạng xã hội. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip nữ sinh bị lột đồ nhanh chóng gây "bão". Đa số cư dân mạng đều lên án hành vi lột đồ bạn học, quay clip và tung lên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan ngại trước hình ảnh bạo lực học đường cũng như sự vô cảm của các học sinh đứng chứng kiến, hò reo cổ vũ. Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã vào cuộc, tiến hành gọi hỏi 2 nhóm học sinh cùng gia đình, người giám hộ và Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để làm việc dứt điểm về vấn đề này. Hay như hồi tháng 3/2019, một nữ sinh tại Diễn Châu, Nghệ An bị bạn đánh rồi quay clip tung lên mạng khiến dư luận phẫn nộ. Danh tính các nữ sinh nhanh chóng được xác minh đang học lớp 7 trường THCS Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An. Nhà trường sau đó đã gọi các nữ sinh này lên làm việc, nguyên nhân nữ sinh bị đánh được nhóm nữ sinh đánh bạn khai nhận do nạn nhân tung tin 1 bạn trong nhóm có bầu. Bức xúc vì bị vu khống, nhóm nữ sinh này đánh bạn rồi quay clip rằn mặt. Cuối cùng, nhóm nữ sinh bị trường kỷ luật. Theo các chuyên gia giáo dục, ở độ tuổi mới lớn, dù là con trai hay con gái thì đều thích thể hiện mặc dù có thể có lý do này, lý do khác nhưng điều quan trọng nhất vẫn là muốn thể hiện bản thân, thể hiện uy lực, thể hiện cái này, cái khác… Có thực trạng đáng buồn là học sinh đứng ngoài xem, cổ vũ và quay clip đưa lên mạng cho thấy nhận thức, sự vô cảm trong các em này. Điều này cần có sự quan tâm, giáo dục nhiều hơn nữa từ gia đình, nhà trường và cả xã hội. Đáng chú ý đánh bạn thường xảy ra ở các nữ sinh nhiều hơn nam sinh vì nữ sinh thường rất nhạy cảm, hay để ý những điều nhỏ nhen, dễ thay đổi thất thường, cảm xúc không ổn định và khó kiểm soát. Lòng hiềm khích, ghen tị, đố kỵ xảy ra nhiều nhất giữa đám bạn nữ cùng trang lứa với nhau, được nhen nhóm từ những lý do nhỏ nhặt, vụn vặt, bắt nguồn từ các mối quan hệ không thỏa mãn được những mong muốn của bản thân. Lòng ghen ghét xuất phát từ ý nghĩ muốn phủ nhận kẻ khác, hạ thấp vị thế của người khác. Học sinh nữ, nhất là bậc THCS và THPT đã và đang trải qua thời kỳ dậy thì - là giai đoạn có nhiều biến động về tâm sinh lý, nhất là nhu cầu mong muốn thể hiện mình và muốn mình là tâm điểm của mọi sự chú ý. Vì vậy, để ngăn tình trạng bạo lực trong học đường thì vai trò của nhà trường và gia đình rất quan trọng. Cần nắm bắt tâm lý con cái, học sinh để điều chỉnh ngay khi có những biểu hiện bất thường, nổi loạn. Xem thêm video: Bị bạn học đánh, 2 nữ sinh nhập viện. Nguồn: VTC 9.

