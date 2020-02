Con bò bị bắn chết oan trong vụ Tuấn “khỉ“: Đòi bồi thường 40 triệu có hợp lý?

Mới đây, gia đình có con bò chết do trúng đạn của Tuấn ‘khỉ’ trong vụ xả súng 5 người thương vong vào sáng 29/1 ở Củ Chi (TP HCM), đã có đơn yêu cầu gia đình Tuấn ‘khỉ” bồi thường con bò đã chết với số tiền 40 triệu đồng. (Ảnh: Zing) Theo đó, gia đình chủ bò này cho rằng con bò bị trúng đạn chết khi đang ở trong chuồng, không liên quan gì tới chuyện đánh bạc của nhà bên cạnh. Vì vậy gia đình Tuấn “khỉ” phải có trách nhiệm bồi thường con bò đã chết. (Ảnh: Tienphong) Trao đổi với PV Kiến Thức về vấn đề trên, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, trong vụ án này, Tuấn “Khỉ” và các nạn nhân đều đã chết nhưng việc điều tra vụ án vẫn tiếp tục đối với các bị can khác về các tội danh theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ các vấn đề liên quan như nguyên nhân, động cơ dẫn tới vụ việc, xác định có đồng phạm hay không, xác định nguồn gốc khẩu súng AK và các vấn đề có liên quan khác. (Ảnh: Tienphong) Đối với nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà Tuấn “khỉ” phải thực hiện đối với gia đình các nạn nhân thì sẽ được giải quyết theo quy định của bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và các quy định pháp luật về thừa kế. (Ảnh: CACC) Về yêu cầu của chủ sở hữu con bò được cho rằng do Tuấn “Khỉ” bắn chết nêu trên thì cần đợi kết luận của cơ quan tố tụng về nguyên nhân chết của con bò, có phải do Tuấn “khỉ” dùng súng bắn chết hay không. Khi có kết luận điều tra hoặc bản án có hiệu lực, thì trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về những người thừa kế của Tuấn “khỉ” sử dụng di sản của Tuấn “khỉ” để bồi thường cho chủ sở hữu con bò. (Ảnh: CACC) Khi đối tượng chết sẽ phát sinh quyền thừa kế cho những người hưởng thừa kế và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản (bồi thường thiệt hại) trong phạm vi di sản do người chết để lại sẽ thuộc về những người hưởng thừa kế thứ nhất (vợ, con, cha, mẹ…). (Ảnh: CACC) Về nguyên tắc chia thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự thì di sản có người chết để lại sẽ dùng để thanh toán cho các nghĩa vụ của người chết, sau khi thanh toán đối với các nghĩa vụ đó mà còn lại giá trị thì mới chia cho các thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. (Ảnh: CACC) Bởi vậy, trong vụ án này nếu chủ sở hữu con bó có đơn yêu cầu Tuấn “khỉ” phải bồi thường thiệt hại thì các cơ quan chức năng sẽ xác định xem có thu giữ được tài sản do phạm tội mà có của Tuấn “khỉ” hay không, Tuấn “khỉ” có còn di sản để lại hay không. (Ảnh: CACC) Trong trường hợp Tuấn “khỉ” còn di sản để lại là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tuấn trước khi chết thì tài sản này sẽ mang ra thanh toán nghĩa vụ cho những người bị hại, nếu còn lại thì mới trao trả lại cho những người thừa kế của Tuấn “khỉ”. (Ảnh: Pháp luật VN) Như vậy, đối với việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Tuấn “khỉ” còn tài sản thì tài sản này sẽ được phát mại, thanh toán cho nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe, tài sản bị xâm hại. Nếu sau khi bồi thường mà còn lại thì mới chia thừa kế. (Ảnh: Baogiaothong) Còn đối với những tài sản do phạm tội mà có thì sẽ bị tịch thu, sung công quỹ theo quy định pháp luật. Nếu Tuấn “khỉ” không có tài sản để lại thì người thân của Tuấn “khỉ” không có nghĩa vụ phải bồi thường thay, trừ khi họ tự nguyện. Nếu giá trị bồi thường lớn hơn giá trị di sản của Tuấn thì phần bồi thường chỉ giới hạn trong phạm vi di sản của Tuấn “khỉ”. Phạt người chia sẻ video "hồ sơ mật" về Tuấn "khỉ". (Nguồn: VTC)

