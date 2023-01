Hải Phòng: Truy tìm nam thanh niên thuê hàng chục ô tô mang thế chấp

Theo đơn tố giác của anh Nguyễn Văn Hiển, chủ cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái, Bùi Duy Khánh (SN 1994, ở tổ dân phố Đà Nẵng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) sau một vài lần đến thuê xe đã trả xe và thanh toán đúng theo hợp đồng. Sau đó, Khánh tiếp tục đến thuê xe ô tô nhãn hiệu Toyota Rush, BKS: 15A – 841.91, đến nay đã quá hạn nhiều tháng nhưng không đem trả.



Căn cứ vào nội dung trình báo trên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) đã ra Quyết định truy tìm Bùi Duy Khánh, để điều tra xác minh về hình vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo công an TP Hải Phòng, cơ quan Công an sau khi xác định Bùi Duy Khánh không có mặt ở địa phương đã ra Quyết định truy tìm, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về người này. Đáng chú ý, cùng với việc gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự, hiện Công an các địa phương như huyện An Dương và quận Lê Chân cũng đang tiếp nhận nhiều đơn tố giác của công dân đều về việc Bùi Duy Khánh thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố tại các hiệu cầm đồ.

Theo anh Bùi Kim Ngọc – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hoàng Trường (địa chỉ số 1 Hoàng Thế Thiện, phường Đông Hải, quận Hải An) trình báo, ngày 29/5/2022, Bùi Duy Khánh đến thuê của cơ sở mình chiếc ô tô Mazda BKS: 15A – 575.9, trong thời gian 5 ngày. Tuy nhiên, đến nay đã quá nửa năm, nhưng Khánh vẫn chưa mang trả. Qua theo dõi định vị anh Ngọc biết được Khánh sau khi thuê đã mang đến một hiệu cầm đồ. Theo địa chỉ ghi trên giấy tờ tùy thân, anh Ngọc tìm đến nhà thì được biết Khánh đã bỏ trốn.

Tương tự, anh Bùi Thanh Tùng (ở đường Máng, xã An Đồng, huyện An Dương) tố giác bị Bùi Duy Khánh thuê đến 2 chiếc xe Mazda 3 BKS: 15A – 996.78 và 15A – 997.93. Anh Nguyễn Văn Tuân (ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên) vay mượn ngân hàng mua được chiếc xe ô tô Ertiga BKS: 15A – 892.31 và Kia Rio BKS: 15A – 413.35, cũng bị Khánh thuê rồi mang đi thế chấp.

Còn anh Nguyễn Đức Hoàng (ở đường Lý Hồng Nhật, phường Cát Bi, quận Hải An, cùng TP Hải Phòng) có chiếc xe MG5 BKS: 999.74, tranh thủ lúc không sử dụng cho Khánh thuê, đến nay đã nhiều tháng vẫn không thấy tăm tích đâu.

Tổng hợp từ đơn trình báo của công dân, cơ quan Công an ghi nhận, từ khoảng tháng 5/2022, Bùi Duy Khánh đã đến rất nhiều cơ sơ kinh doanh, dịch vụ cho thuê xe ô tô lái ở khắp thành phố Hải Phòng thuê hàng chục chiếc sau đó mang đến các hiệu cầm đồ thế chấp. Thủ đoạn của Khánh là tạo uy tín bằng cách một vài lần đầu đi thuê, sau đó trả xe và thanh toán sòng phẳng.

Đến lúc lấy được lòng tin của các chủ cơ sở này, Khánh đến thuê 1, 2, thậm chí cả 3, 4 chiếc một lúc. Và ngay sau khi đưa xe ra khỏi cửa, Khánh vô hiệu hóa hệ thống định vị, rồi mang thẳng đến hiệu cầm đồ thế chấp, hoặc làm giấy tờ giả rồi đem bán với giá rẻ cho những người hám lợi.

Theo cơ quan công an, với các hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự, cơ quan Công an đang tiến hành truy tìm Bùi Duy Khánh, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

