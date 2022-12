Hải Phòng: Phá đường dây cá độ bóng đá, giao dịch tiền tỷ mỗi ngày

Thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 02/12/2022, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng vừa phá chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc và tổ chức bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng (trang web các đối tượng sử dụng là viva88. net và bong88. com) và nhận các số bao, đề qua mạng xã hội zalo, Telegram.

Các đối tượng trong đường dây.

Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ 07 đối tượng, gồm: Đỗ Xuân Thắng, sinh năm 1985, trú tại 35/156 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng; Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1990, trú tại thôn Cái Tắt, An Đồng, An Dương, Hải Phòng; Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1983, trú tại TDP số 1, T.T An Dương, Hải Phòng; Phạm Ngọc Quý, sinh năm 1989, trú tại thôn Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng; Vũ Trọng Nguyên, sinh năm 1988, trú tại thôn Văn Cú, An Đồng, An Dương, Hải Phòng; Trần Trung Hiếu, sinh năm 1977, trú tại TDP số 5, T.T An Dương, Hải Phòng; Phạm Ngọc Hưng, sinh năm: 1983, trú tại 95 đường vòng Cầu Niệm, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm 8 máy điện thoai di động và hơn 100 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đánh bạc với số tiền giao dịch hàng ngày khoảng 1 tỷ đồng .

Hiện Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các đối tượng trên, đồng thời tiếp tục làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan.

