Hải Phòng: Phụ huynh “kêu trời” vì phải nộp quỹ lớp gấp 3 lần

Liên quan đến phản ánh về việc phụ huynh Trường Mẫu giáo Mầm non 1 phải “tự nguyện” đóng quỹ lớp tới 1,8 triệu đồng/trẻ/kỳ học, vừa qua quận Hồng Bàng đã vào cuộc xác minh.



Qua kiểm tra xác minh, UBND quận Hồng Bàng thông tin, trước khi họp phụ huynh các lớp, nhà trường đã họp thống nhất chủ trương về thực hiện thu chi trong năm học 2022-2023.

Đặc biệt là việc triển khai vận động kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo tinh thần của Thông tư 55 ngày 22/11/2011 của Bộ GGD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và nội dung liên quan đến “đồ dùng học phẩm” cho các cháu sử dụng trong năm học 2022-2023.

Trường mẫu giáo Mầm non 1

Theo đó, nhà trường có quán triệt tới trưởng Ban đại diện Cha mẹ trẻ em các lớp và giáo viên chủ nhiệm thông báo Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ trẻ em của trường, của lớp trong năm học và vận động kinh phí hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ trẻ em trên tinh thần tự nguyện không quá 500.000 đồng/trẻ/kỳ (không vận động các cháu có hoàn cảnh khó khăn).

Về đồ dùng học phẩm nhà trường đã tổng hợp, công khai danh mục tới phụ huynh, đề nghị cha mẹ trẻ đóng góp hiện vật để sử dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại các lớp, Ban đại diện cha mẹ trẻ em một số lớp có vận động cha mẹ trẻ ở lớp ủng hộ hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động của lớp để nâng cao chất lượng các hoạt động và tăng cường cho trẻ đi trải nghiệm dẫn đến việc vận động lên đến 1,5 triệu đồng/trẻ/kỳ (vượt quá mức nhà trường đã quán triệt);

Cùng với khoản kinh phí này là 300.000 đồng cha mẹ trẻ nộp đề nghị cô giáo mua hộ đồ dùng học phẩm theo danh mục để phục vụ học tập ở lớp (do cha mẹ trẻ đề xuất tập trung nhờ cô mua hộ cho đồng bộ thống nhất). Khoản này sẽ được quyết toán tại cuộc họp phụ huynh cuối kỳ 1.

Từ những nội dung xác minh tại Trường Mẫu giáo Mầm non 1, UBND quận Hồng Bàng yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non 1 chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ trẻ em ở các lớp thực hiện nghiêm túc việc vận động xây dựng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ trẻ em, hoàn trả phần kinh phí vận động không đúng tinh thần chỉ đạo của nhà trường. Hoàn thành trong ngày 04/10/2022.

Đồng thời, hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan; Báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân về UBND quận trước ngày 5/10/2022.

UBND quận Hồng Bàng cũng giao Phòng Nội vụ tham mưu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Hiệu trưởng và các cá nhân có liên quan.

Cùng với đó, UBND quận giao Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện thu chi đầu năm học 2022-2023 của các trường, đồng thời chấn chỉnh kịp thời và đề xuất xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Trước đó, trường Mẫu giáo Mầm non 1 tổ chức họp phụ huynh để triển khai kế hoạch năm học mới, trong đó có nội dung triển khai các khoản thu đầu năm. Một số lớp đã triển khai thu quỹ lớp với số tiền lớn (cao hơn nhiều so với năm học trước và cao hơn hẳn so với một số trường khu vực nội thành), có lớp thu đến 1,8 triệu đồng/kỳ/học sinh; có lớp thu 1,5 triệu đồng/kỳ/học sinh. Nhiều phụ huynh đã bức xúc lên tiếng phản ánh về những bất hợp lý trên.