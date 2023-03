Hải Phòng: Không phép, massage Nuru vẫn ngang nhiên hoạt động

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Đội 3 - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an phường Đông Khê và Công an quận Ngô Quyền tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở Nuru massage (ở số 4B5 Lô 7A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Cơ sở Nuru massage ngang nhiên hoạt động khi không đủ điều kiện. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không xuất trình được các giấy tờ, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ xoa bóp.



Trước đó, ngày 28/11/2022, Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và bị đình chỉ hoạt động đối với nhà hàng Nuru massage thuộc hộ kinh doanh này.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với vi phạm của cơ sở, đồng thời, bàn giao cho Công an quận Ngô Quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nhà tù bị “thất nghiệp”, “lột xác” thành nhà hàng, khách sạn: