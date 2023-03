Hải Phòng khởi công Dự án khu nhà ở xã hội quy mô nhất

Sáng 7/3, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai), phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền. Phó Thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang đã tới dự và phát lệnh khởi công Dự án. Dự án Khu nhà ở xã hội tại tổng kho 3 Lạc Viên do Công ty Cổ phần Thái – Holding là Chủ đầu tư, với quy mô xây dựng khoảng 53.913m2, gồm 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, tổng số khoảng 4.456 căn hộ. Khu nhà ở thương mại diện tích khoảng 13.063m2, quy mô khoảng 163 căn hộ, cao 07 tầng. Hạ tầng kỹ thuật trên khu đất 16,91 ha (gồm cả khu tái định cư tại chỗ có diện tích 8.100m2) với các hạng mục: đường giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, vườn hoa cây xanh...và kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu dân cư lân cận. Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, toàn thành phố hiện có tổng 205 chung cư cũ, với gần 8.100 hộ gia đình đang sinh sống; trong đó có 178 chung cư xuống cấp và nguy hiểm cần phải xây dựng lại với khoảng trên 7.000 hộ dân. Trước tình hình trên, từ năm 2016 thành phố triển khai xây dựng các chung cư mới theo hình thức xây dựng và chuyển giao BT, đến nay đã xây dựng được 7 chung cư mới với tổng số 2.654 căn hộ; hiện đã phá dỡ 25 chung cư cũ nguy hiểm và đưa 1.300 hộ dân đến sinh sống tại các chung cư mới, đang tiếp tục làm thủ tục phá dỡ hơn 90 chung cư cũ để đưa các hộ dân lên các chung cư mới nêu trên. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng cho biết, hình thức xây dựng BT không còn phù hợp với quy định mới nên vừa qua Hải Phòng đã thực hiện Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp với việc giải quyết nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ. Đề án đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua vào tháng 4/2022. Trong đó, thành phố sẽ xây dựng 5 khu nhà ở xã hội tại vị trí Tổng kho 3 Lạc Viên và tại địa bàn các quận Lê Chân, Kiến An và Đồ Sơn với tổng số khoảng hơn 8.000 căn hộ. Theo đó, tại các vị trí chung cư cũ, các quận sẽ lập các dự án để xây dựng các công trình công cộng, công viên cây xanh, sẽ có kinh phí đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân, các hộ dân tự bỏ thêm tiền để mua căn hộ tại các khu nhà ở xã hội này. Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch thành phố Hải Phòng khẳng định đây là Khu nhà ở xã hội đầu tiên của Đề án được khởi công có quy mô lớn nhất với 10 tòa Chung cư và các công trình công cộng, phục vụ cho khoảng 4.500 hộ dân sinh sống. Chủ tịch TP Hải Phòng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp và các hộ dân tiếp tục ủng hộ và sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5/2023; các Sở, ban, ngành và quận Ngô Quyền, tạo điều kiện tốt nhất cho Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xây dựng công trình. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các Dự án nhà ở xã hội còn lại để khởi công xây dựng vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thái-Holding (chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 4.865 tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành sau 24 tháng sẽ tạo ra khu chung cư mới, khang trang, hiện đại, mang lại sự thay đổi, góp phần tạo nên diện mạo mới, xứng đáng với sự phát triển của thành phố. Đồng thời, làm nâng cao giá trị cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP HCM (Nguồn: VTV24):

Sáng 7/3, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai), phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền. Phó Thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang đã tới dự và phát lệnh khởi công Dự án. Dự án Khu nhà ở xã hội tại tổng kho 3 Lạc Viên do Công ty Cổ phần Thái – Holding là Chủ đầu tư, với quy mô xây dựng khoảng 53.913m2, gồm 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, tổng số khoảng 4.456 căn hộ. Khu nhà ở thương mại diện tích khoảng 13.063m2, quy mô khoảng 163 căn hộ, cao 07 tầng. Hạ tầng kỹ thuật trên khu đất 16,91 ha (gồm cả khu tái định cư tại chỗ có diện tích 8.100m2) với các hạng mục: đường giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, vườn hoa cây xanh...và kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu dân cư lân cận. Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, toàn thành phố hiện có tổng 205 chung cư cũ, với gần 8.100 hộ gia đình đang sinh sống; trong đó có 178 chung cư xuống cấp và nguy hiểm cần phải xây dựng lại với khoảng trên 7.000 hộ dân. Trước tình hình trên, từ năm 2016 thành phố triển khai xây dựng các chung cư mới theo hình thức xây dựng và chuyển giao BT, đến nay đã xây dựng được 7 chung cư mới với tổng số 2.654 căn hộ; hiện đã phá dỡ 25 chung cư cũ nguy hiểm và đưa 1.300 hộ dân đến sinh sống tại các chung cư mới, đang tiếp tục làm thủ tục phá dỡ hơn 90 chung cư cũ để đưa các hộ dân lên các chung cư mới nêu trên. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng cho biết, hình thức xây dựng BT không còn phù hợp với quy định mới nên vừa qua Hải Phòng đã thực hiện Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp với việc giải quyết nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ. Đề án đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua vào tháng 4/2022. Trong đó, thành phố sẽ xây dựng 5 khu nhà ở xã hội tại vị trí Tổng kho 3 Lạc Viên và tại địa bàn các quận Lê Chân, Kiến An và Đồ Sơn với tổng số khoảng hơn 8.000 căn hộ. Theo đó, tại các vị trí chung cư cũ, các quận sẽ lập các dự án để xây dựng các công trình công cộng, công viên cây xanh, sẽ có kinh phí đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân, các hộ dân tự bỏ thêm tiền để mua căn hộ tại các khu nhà ở xã hội này. Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch thành phố Hải Phòng khẳng định đây là Khu nhà ở xã hội đầu tiên của Đề án được khởi công có quy mô lớn nhất với 10 tòa Chung cư và các công trình công cộng, phục vụ cho khoảng 4.500 hộ dân sinh sống. Chủ tịch TP Hải Phòng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp và các hộ dân tiếp tục ủng hộ và sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5/2023; các Sở, ban, ngành và quận Ngô Quyền, tạo điều kiện tốt nhất cho Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xây dựng công trình. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các Dự án nhà ở xã hội còn lại để khởi công xây dựng vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thái-Holding (chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 4.865 tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành sau 24 tháng sẽ tạo ra khu chung cư mới, khang trang, hiện đại, mang lại sự thay đổi, góp phần tạo nên diện mạo mới, xứng đáng với sự phát triển của thành phố. Đồng thời, làm nâng cao giá trị cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.