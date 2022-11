Hải Phòng: Khởi tố nhóm thanh niên “mở tiệc ma tuý” trong nhà nghỉ

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng: Bùi Văn Ý, sinh 1991; Phạm Việt Anh, sinh 1989, đều ở xã An Lư và Nguyễn Văn Mạnh, sinh 1993, ở xã Ngũ Lão, cùng huyện Thủy Nguyên, để điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo Điều 255 BLHS.

Ảnh mình họa (Internet)

Trước đó, vào 9h ngày 14/10/2022, tại nhà nghỉ Park Hương, thuộc thôn 1, xã Ngũ Lão, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an huyện phối hợp với Công an xã Ngũ Lão kiểm tra, phát hiện nhóm thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài Ý, Việt Anh và Mạnh, nhóm trên còn có 8 đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm 3 túi ma túy (qua giám định là ketamine, tổng trọng lượng 1, 62 gam), 1 thẻ nhựa, 1 đĩa sứ cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tiến hành test nước tiểu các đối tượng xác định 11/11 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy MDMA và ketamine.