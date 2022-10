Hải Phòng: Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn

Cụ thể, vào khoảng đầu tháng 10/2022, Công an quận Lê Chân liên tiếp nhận trình báo của các nạn nhân về việc bị cướp giật tài sản như laptop và điện thoại di động đời mới, đắt tiền. Đặc điểm nhận dạng chung của đối tượng này tầm 40 tuổi và gây án rất táo tợn.

Qua thực hiện các biện pháp công tác, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận đã nhanh chóng xác định hung thủ gây ra các vụ cướp giật táo tợn trên là Vũ Văn Dũng (SN 1981, ở thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng).