Hải Phòng: Sẽ thu hồi khu đất “vàng” của công ty May Hai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân vừa có cuộc làm việc với Công ty Cổ phần May Hai về việc thu hồi khu đất 72 tại phường L ạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng .

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc làm việc, liên quan đến những kiến nghị của Công ty Cổ phần May Hai về việc thu hồi đất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố đang rà soát để thu hồi các khu đất sử dụng không đúng mục đích hoặc hết thời hạn hợp đồng.

Trên cơ sở các ngành đã tổng hợp rà soát, thành phố xác định khu đất 72 Lạch Tray đã hết hạn hợp đồng 15 năm, và khu đất này không đưa vào giá trị cổ phần hoá của công ty. Hiện, công ty vẫn còn nhiều địa điểm khác để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực cũng nhấn mạnh, năm 2007, khi xin cấp đổi gia hạn cho thuê, Công ty đã được thông báo khu đất nằm trong quy hoạch không phù hợp cho việc sử dụng để sản xuất kinh doanh. Do đó, đề nghị doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc chuyển đổi cho người lao động và giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định của thành phố theo đúng trình tự thủ tục của Nhà nước.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 10/8/2022, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 2592/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty May Hải Phòng (nay là Công ty Cổ phần May Hai) tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Trong đó, thu hồi 6.462,5 m2 đất do Công ty May Hải Phòng (nay là Công ty Cổ phần May Hai) đang quản lý, sử dụng tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G393762 do UBND thành phố cấp ngày 06/9/1997, thời hạn sử dụng đất 10 năm, kể từ 08/9/1997 đến 08/9/2007) theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 (đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn).