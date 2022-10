Hải Phòng: Phá “động” ma túy núp bóng quán karaoke

Trước đó, vào ngày 13/10, Tổ công tác Công an quận Lê Chân bất ngờ kiểm tra quán Karaoke “GOLD” số 18 Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.



Cơ quan công an kiểm tra quán Karaoke “GOLD” số 18 Kênh Dương.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại phòng VIP 5 có 11 người (6 nam, 5 nữ) và 1 nhân viên nam có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường 3,41g ma túy loại MDMA; 1,15g Ketamin và một số dụng cụ để sử dụng chất ma túy. Tiến hành test nhanh, cơ quan công an đã phát hiện 11/12 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với: Phạm Xuân Phúc, SN 1981, ở 30 An Trì, Hùng Vương, Hồng Bàng; Nguyễn Văn Học, SN: 2004, ở An Quý, Cộng Hiền, Vĩnh Bảo; Đồng Thị Bảo Hiền, SN: 2003, ở 8D/73 Lê Lai, Ngô Quyền; Đỗ Quốc Việt, SN: 1992, ở 296 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An; Đinh Tiến Hoàng, SN; 1984, ở 18/27/133 Chùa Hàng, Lê Chân cùng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.