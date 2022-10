Hải Phòng: 7 nam nữ “mở tiệc bay lắc” trong cửa hàng điện thoại

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 9/10, Tổ công tác HP22, Công an huyện An Dương tiến hành kiểm tra quán điện thoại Cảnh Apple (thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng), phát hiện 7 nam, nữ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma tuý.



Tang vật thu giữ gồm 2 gói nilon bên trong có dính chất bột màu trắng cùng 1 tờ tiền polymer trong trạng thái cuộn tròn, nghi dùng cho việc “ bay lắc ” và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng trong nhóm có dấu hiệu sử dụng ma túy. Ảnh: HD

Theo xác định ban đầu, quán điện thoại Cảnh Apple thuộc quyền sở hữu của Phạm Văn C. (31 tuổi, ở tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý cùng tang vật đã được Tổ công tác bàn giao cho Công an huyện An Dương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.