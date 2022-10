Chủ tịch TP Hải Phòng kêu gọi người dân bình tĩnh

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có cuộc họp với các ngành, chức năng và đơn vị liên quan nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) trên địa bàn thành phố trong bối cảnh lan truyền một số thông tin tiêu cực, ảnh hưởng đến hoạt động của SCB.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kêu gọi nhân dân bình tĩnh, không tập trung đông người tại các điểm giao dịch của SCB trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe báo cáo của các Sở, ngành và Ngân hàng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, trước các thông tin tiêu cực liên quan đến hoạt động của SCB, UBND thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng đã có Văn bản chỉ đạo cụ thể để ổn định tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động tại các điểm giao dịch của SCB. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng hoan nghênh các ngành, địa phương đã kịp thời triển khai đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của SCB trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, sáng ngày 10/10/2022 tại 02 Chi nhánh và các điểm giao dịch của SCB vẫn có tình trạng tập trung đông người, tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Để tiếp tục ổn định tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động tại các diểm giao dịch của SCB, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kêu gọi và đề nghị nhân dân bình tĩnh, không tập trung rút tiền cùng một thời điểm, không tập trung đông người tại các điểm giao dịch của SCB.

Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố Hải Phòng - Lê Văn Cường phát biểu tại cuộc họp.



Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định thành lập SCB, do đó sẽ có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của nguời gửi tiền tại SCB. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã khẳng định “tiền gửi của người dân tại Ngân hàng đều được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp”.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đã khằng định “Ngân hàng Nhà nước cam kết bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền tại SCB, khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền”. Nhà nước sẽ điều tiết vốn để SCB đáp ứng nhu cầu của người gửi tiền, kể cả đối với những trường hợp rút trước hạn. Do đó nhân dân thành phố yên tâm, bình tĩnh, không nên rút tiền trước hạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của mình về lãi suất tiền gửi.

Để kịp thời phục vụ nhu cầu rút tiền của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng và SCB Hải Phòng đã kịp thời huy động nguồn tiền khoảng 3.000 tỷ đồng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu rút tiền của nhân dân, trong khi đó theo thống kê, nhu cầu của nhân dân rút tiền khoảng 2.600 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị nhân dân không tập trung rút tiền vào cùng một thời điểm để tránh gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.

Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Hải Phòng Nguyễn Văn Toản phát biểu tại cuộc họp.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tại SCB Hải Phòng, Chủ tịch yêu cầu, Công an thành phố chủ trì cùng UBND các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và Ngô Quyền tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm giao dịch của SCB, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối, mất an ninh trật tự.

Các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại trên địa bàn thành phố chỉ đạo cán bộ, nhân viên tuyệt đối không vận động, chèo kéo khách hàng của SCB rút tiền về gửi tại ngân hàng của mình đang làm việc.

Chi nhánh SCB Hải Phòng và Hồng Bàng tiếp nhận và tổng hợp nhu cầu rút tiền của người dân; kịp thời báo cáo SCB Hội Sở chính bố trí thêm nguồn tiền để đảm bảo chi trả nhu cầu rút tiền của khách hàng; tập trung nhân lực làm thêm ngoài giờ để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bố trí nguồn tiền và cấp kịp thời cho SCB Hải Phòng. Đồng thời, dự thảo Văn bản của UBND thành phố gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động của SCB trên địa bàn và đề nghị hỗ trợ nguồn tiền để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân.