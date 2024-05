12 đại biểu Quốc hội bị cho thôi, bãi nhiệm gồm những ai?

Tại buổi họp báo ngày 19/5 về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, cử tri cả nước đã bầu 500 đại biểu Quốc hội, trong đó có 499 người trúng cử, 1 người không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội. Thời gian qua, Quốc hội bãi nhiệm 3 đại biểu, cho thôi nhiệm vụ 9 đại biểu. Hiện tổng số đại biểu Quốc hội là 487 đại biểu. Các đại biểu Quốc hội bị bãi nhiệm có ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Thanh Long bị khởi tố, xét xử do có sai phạm liên quan vụ án Việt Á. Tại phiên phúc thẩm mới đây, ông Long bị tuyên phạt 17 năm tù. Tháng 6/2022, ông Long bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV ngày 21/3 mới đây. Bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV ngày 2/5 và bị Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng. Trước đó, ông Thái bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Trong số 9 người được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội theo nguyện vọng cá nhân có ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM. Ông Phạm Bình Minh, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Lê Minh Chuẩn, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh Ông Nguyễn Phú Cường, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, đoàn Đồng Nai; Ông Nguyễn Văn Thạnh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang, đoàn An Giang Ông Trần Tuấn Anh, nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đoàn Khánh Hòa; Ông Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước, đoàn Đà Nẵng; Ông Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội, đoàn Hải Phòng; Bà Trương Thị Mai, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức trung ương, đoàn Hòa Bình. >>> Mời độc giả xem thêm video Mời quý độc giả xem video Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

