Hai nghi phạm được thuê 5 triệu để đốt ô tô tiền tỷ

Ngày 7/10, Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố đã bắt Ngô Tấn Đạt (SN 2005, hiện ngụ tại tỉnh An Giang) và Nguyễn Thành Long (SN 2005, hiện ngụ tại tỉnh An Giang) về hành vi “ Hủy hoại tài sản ”.



Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng ngày 5/10, Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo về việc tại địa chỉ tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh có 2 đối tượng dùng chất lỏng đổ lên xe ô tô và bật lửa đốt. Hậu quả làm cháy hoàn toàn 1 xe ô tô và và cháy xém 1 xe ô tô khác, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Chiếc xe bị đốt cháy.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn nghiệp vụ có liên quan khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp nghiệp vụ để xác định, truy bắt đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận được một đối tượng tên “Bảy” (chưa rõ lai lịch) thuê với giá 5 triệu đồng để đến địa chỉ tại Tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đốt xe ô tô có biển kiểm soát 69A-06…

Trước đó, rạng sáng 5/10 gia đình chị N.T.M.A (SN 1989, ngụ Bình Chánh) đang ngủ thì nghe tiếng động phía trước nhà. Mở cửa kiểm tra, gia đình chị A phát hiện chiếc xe 7 chỗ của gia đình bốc cháy dữ dội nên hô hoán cầu cứu.

Người dân huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an huyện Bình Chánh đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống triển khai chữa lửa. Đám cháy được khống chế nhưng chiếc xe 7 chỗ chỉ còn trơ khung sắt. Ngoài ra, một chiếc xe ô tô khác đậu gần xe nhà chị A cũng bị cháy phần đuôi.

Đối tượng Ngô Tấn Đạt. Đối tượng Long

Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra phát hiện đoạn camera của gia đình ghi lại hình ảnh 2 đối tượng đi chung một xe máy tiếp cận chiếc xe 7 chỗ của gia đình chị A châm lửa đốt. Trong khi, Công an huyện Bình Chánh đang làm rõ vụ việc thì trưa cùng ngày, gia đình người bạn làm chung với chồng chị A nhận được các tin nhắn đe dọa.

Công an huyện Bình Chánh xác định, đây có thể là vụ án liên quan đến mâu thuẫn làm ăn giữa gia đình chị A và những đối tượng khác nên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM làm rõ.

